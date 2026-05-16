Hernán y La Champions Liga relanza uno de sus himnos junto a Ecko y Valen Vargas
La banda presentó “La Quiero a Ella Vol. 2”, una reversión renovada de uno de sus mayores clásicos, ahora con una fuerte impronta urbana y nuevas colaboraciones.
Hernán y La Champions Liga volvió a apostar por la nostalgia y el cruce generacional con el lanzamiento de “La Quiero a Ella Vol. 2”, una nueva versión de una de las canciones más emblemáticas de su carrera. Para esta edición especial, la banda convocó a Ecko y Valen Vargas, dos referentes de la escena urbana actual que aportan frescura y una nueva energía al clásico.
“La Quiero a Ella” fue uno de los temas que consolidó a La Champions Liga como una de las bandas más populares de la cumbia romántica. Con el paso de los años, la canción se mantuvo vigente entre los fanáticos y se transformó en una fija tanto en fiestas como en shows en vivo.
Lejos de intentar reemplazar la versión original, esta nueva entrega busca darle una identidad renovada sin perder la esencia que convirtió al tema en un éxito. La combinación entre la base cumbiera clásica y los sonidos urbanos actuales genera una mezcla pensada para conectar tanto con quienes crecieron escuchando la canción como con las nuevas generaciones.
El lanzamiento también forma parte de una etapa artística muy marcada para la banda, que en los últimos años decidió revisitar algunos de sus hits más recordados a través de colaboraciones con artistas contemporáneos. Primero llegó “Despójate Vol. 2” junto a Callejero Fino y BM, luego fue el turno de “No lo Engañes Más Vol. 2” con Ian Lucas y Marama.
Ahora, “La Quiero a Ella Vol. 2” termina de consolidar esta serie de reversiones que lograron revitalizar el repertorio histórico del grupo y volver a posicionarlo entre las tendencias musicales más escuchadas.
El estreno llega además en un momento muy positivo para Hernán y La Champions Liga, impulsados por la repercusión de “Y Yo Aquí”, el single lanzado en abril de 2026 que reafirmó el costado más romántico y sentimental de la banda.
Con esta nueva colaboración, el grupo demuestra que sigue encontrando maneras de reinventarse sin perder la identidad que lo convirtió en un fenómeno de la música popular argentina.
Escucha acá "La Quiero a Ella Vol.2", de Hernán y la Champions Liga junto a Ecko y Valen Vargas
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