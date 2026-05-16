Hernán y La Champions Liga relanza uno de sus himnos junto a Ecko y Valen Vargas

El estreno llega además en un momento muy positivo para Hernán y La Champions Liga, impulsados por la repercusión de “Y Yo Aquí”, el single lanzado en abril de 2026 que reafirmó el costado más romántico y sentimental de la banda.

Con esta nueva colaboración, el grupo demuestra que sigue encontrando maneras de reinventarse sin perder la identidad que lo convirtió en un fenómeno de la música popular argentina.

Escucha acá "La Quiero a Ella Vol.2", de Hernán y la Champions Liga junto a Ecko y Valen Vargas