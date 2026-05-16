Catalina Bayá presenta "Los dioses se tienen que vestir", su disco más íntimo y personal

El trabajo cuenta además con colaboraciones especiales de Delfina Campos en la canción “Ajo y Agua” y Mora Navarro en “Nunca lo vas a entender”, dos participaciones que aportan nuevas texturas al universo sonoro del álbum.

Influencias musicales y una nueva etapa artística

Producido por Polska en Estudio Santa Marta, el disco expande el camino que Catalina Bayá venía construyendo en sus trabajos anteriores. Entre sus influencias aparecen nombres como St. Vincent, The Marías, Marilina Bertoldi y Charly García.

Tras los lanzamientos de “Lento” y “Volver sin avisar”, la artista termina de consolidar con este álbum una identidad cada vez más definida y ambiciosa, tanto desde lo sonoro como desde lo conceptual.

La presentación oficial en vivo de “Los dioses se tienen que vestir” será el próximo 6 de junio en La Nube, donde Catalina mostrará por primera vez el universo completo de este nuevo trabajo frente a su público.