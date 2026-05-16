Catalina Bayá presenta "Los dioses se tienen que vestir", su disco más íntimo y personal
La cantante argentina lanzó un álbum atravesado por la vulnerabilidad, las contradicciones y la necesidad de romper con las idealizaciones.
Catalina Bayá estrenó oficialmente “Los dioses se tienen que vestir”, su nuevo álbum de estudio compuesto por diez canciones donde profundiza una búsqueda artística y emocional mucho más introspectiva. El disco refleja distintas etapas personales y pone el foco en aceptar las imperfecciones, las dudas y los procesos internos.
Con este lanzamiento, la artista da un paso importante dentro de la escena indie pop argentina, consolidando un sonido propio que mezcla sensibilidad pop, matices rockeros y letras cargadas de honestidad emocional.
Un disco atravesado por la contradicción
Según contó la propia Catalina, el álbum no nació a partir de un concepto previamente definido, sino desde una necesidad genuina de transformar emociones y conflictos personales en canciones. A medida que avanzó el proceso creativo, comenzó a encontrar conexiones entre los temas y apareció una idea central: dejar de idealizar tanto a los demás como a una misma.
“La frase ‘si me mentís, los dioses se tienen que vestir’ apareció en una de las canciones y ahí entendí que todo estaba conectado. El título tiene que ver con eso: con bajar lo perfecto a algo más humano”, explicó la cantante sobre el origen del nombre del disco.
El trabajo cuenta además con colaboraciones especiales de Delfina Campos en la canción “Ajo y Agua” y Mora Navarro en “Nunca lo vas a entender”, dos participaciones que aportan nuevas texturas al universo sonoro del álbum.
Influencias musicales y una nueva etapa artística
Producido por Polska en Estudio Santa Marta, el disco expande el camino que Catalina Bayá venía construyendo en sus trabajos anteriores. Entre sus influencias aparecen nombres como St. Vincent, The Marías, Marilina Bertoldi y Charly García.
Tras los lanzamientos de “Lento” y “Volver sin avisar”, la artista termina de consolidar con este álbum una identidad cada vez más definida y ambiciosa, tanto desde lo sonoro como desde lo conceptual.
La presentación oficial en vivo de “Los dioses se tienen que vestir” será el próximo 6 de junio en La Nube, donde Catalina mostrará por primera vez el universo completo de este nuevo trabajo frente a su público.
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