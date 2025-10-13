Cruce caliente: revelan el fuerte intercambio entre Ángel Di María, Jorgelina Cardoso y Toti Pasman

pasman di maria

La respuesta de ella fue contundente: “¿Qué venganza? A mí me importás tres p..., y a Ángel le importás menos que a mí”. La situación generó gran repercusión, sobre todo porque el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina evalúa iniciar acciones legales si las agresiones mediáticas continúan. “Jorgelina contesta solo cuando la atacan a ella o a mí”, habría aclarado el jugador, cansado del hostigamiento.

El matrimonio Di María-Cardoso, acostumbrado a las luces y las críticas desde hace años, vuelve a estar en el centro de la escena mediática al igual que polémico periodista siempre con sus opiniones filosas y al límite. Esta vez, no por un gol o un gesto en la cancha, sino por un intercambio publico que terminó convirtiéndose en un escándalo en privado.