Cruce caliente: revelan el fuerte intercambio entre Ángel Di María, Jorgelina Cardoso y Toti Pasman
Tras una crítica del periodista hacia la esposa del futbolista por sus gestos en la cancha, la pareja se comunicó directamente con él y la tensión escaló en privado.
Lo que comenzó como un comentario al aire terminó en un enfrentamiento con tintes personales. Durante su programa Carnaval Stream, Toti Pasman cuestionó a Jorgelina Cardoso por sus gestos de fastidio durante un partido de Rosario Central, cuando Ángel Di María recibió una falta. Lo que no esperaba el periodista era que el propio jugador y su esposa le respondieran, primero públicamente y luego en privado.
El conflicto se reavivó cuando, en el programa Infama, el panelista Santiago Sposato reveló detalles del intercambio, con el permiso de la pareja. En uno de los mensajes, "Fideo" le habría escrito a Pasman: “Ya no te aguanto más, me tenés podrido con todo lo que hablás. ¿Por qué no podés dejarnos tranquilos? Mi mujer reacciona como el 90% de los hinchas, así que dejá de querer figurar siempre”.
Según el relato, el futbolista expresó además su malestar por haber sido criticado pese a haber pedido disculpas en el pasado. El tono subió cuando el periodista le recordó el episodio del avión -donde, según él, se disculpó con la familia- y acusó a Jorgelina de haberlo “humillado” públicamente en entrevistas y en la serie documental de Netflix.
"Le dice que ya le había pedido perdón a toda su familia y que, después, con la serie lo único que hizo Jorgelina fue humillarlo, que lo insultó en cada nota que dio, que también él tiene una familia y que sufrieron con esto", continuó el panelista.
La respuesta de ella fue contundente: “¿Qué venganza? A mí me importás tres p..., y a Ángel le importás menos que a mí”. La situación generó gran repercusión, sobre todo porque el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina evalúa iniciar acciones legales si las agresiones mediáticas continúan. “Jorgelina contesta solo cuando la atacan a ella o a mí”, habría aclarado el jugador, cansado del hostigamiento.
El matrimonio Di María-Cardoso, acostumbrado a las luces y las críticas desde hace años, vuelve a estar en el centro de la escena mediática al igual que polémico periodista siempre con sus opiniones filosas y al límite. Esta vez, no por un gol o un gesto en la cancha, sino por un intercambio publico que terminó convirtiéndose en un escándalo en privado.
