Nicki Nicole hizo historia en Rosario con un show sinfónico ante 250 mil personas
La artista rosarina deslumbró con un concierto multitudinario en el Monumento a la Bandera, en el marco de los 300 años de la ciudad.
Rosario vivió una noche que quedará grabada en su historia: Nicki Nicole brindó su primer concierto sinfónico frente a una multitud de más de 250.000 personas que colmaron los alrededores del Monumento a la Bandera. En el marco de los festejos por los 300 años de la ciudad, la cantante se presentó con una orquesta completa, recorriendo sus mayores éxitos en versiones completamente renovadas y emocionando a todos con una puesta de primer nivel.
El evento no solo fue una celebración local, sino también un punto de inflexión en la carrera de la artista, que consolidó su lugar como una de las figuras más importantes de la música argentina. Desde el comienzo con “Wapo Traketero”, la canción que la lanzó a la fama, hasta el cierre con una conmovedora interpretación de “Parte de Mí”, Nicki mostró una madurez artística que cautivó tanto al público como a los músicos que la acompañaron.
El repertorio, cuidadosamente preparado para la ocasión, incluyó temas como “Colocao”, “Sheite”, “Dispara” y “Otra Noche”, que resonaron con una fuerza renovada gracias al respaldo sinfónico. Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando interpretó “Olvídala” junto a Los Palmeras, en un homenaje a la cultura santafesina que desató una ovación multitudinaria.
También participaron artistas locales como Delfina, Sofía Gazzaniga y Mery San Dámaso, además de figuras icónicas como Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, que aportaron su talento a esta fiesta musical.
En medio de la celebración, Nicki Nicole se mostró profundamente agradecida con su público y con Rosario, la ciudad donde nació y que ahora la celebra como símbolo de orgullo local. “Esto es por ustedes, por mi ciudad, por lo que somos y por lo que soñamos”, dijo con lágrimas en los ojos.
El show, además, tuvo un costado solidario: se invitó a los asistentes a colaborar con la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, para apoyar la atención médica de las infancias de la región.
El concierto sinfónico de Nicki Nicole no solo fue una muestra de talento y sensibilidad, sino también una demostración de amor por sus raíces. Una noche épica que unió música, emoción y compromiso social, y que quedará en la memoria de Rosario como una de sus celebraciones más trascendentes.
