Nicki Nicole hizo historia en Rosario con un show sinfónico ante 250 mil personas

También participaron artistas locales como Delfina, Sofía Gazzaniga y Mery San Dámaso, además de figuras icónicas como Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, que aportaron su talento a esta fiesta musical.

Embed "Nicki Nicole":

Por su presentación en el Monumento a la Bandera para celebrar los 300 años de Rosario pic.twitter.com/ZJsM3Dheh8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 8, 2025

En medio de la celebración, Nicki Nicole se mostró profundamente agradecida con su público y con Rosario, la ciudad donde nació y que ahora la celebra como símbolo de orgullo local. “Esto es por ustedes, por mi ciudad, por lo que somos y por lo que soñamos”, dijo con lágrimas en los ojos.

rosario nicki nicole

El show, además, tuvo un costado solidario: se invitó a los asistentes a colaborar con la Fundación del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, para apoyar la atención médica de las infancias de la región.

El concierto sinfónico de Nicki Nicole no solo fue una muestra de talento y sensibilidad, sino también una demostración de amor por sus raíces. Una noche épica que unió música, emoción y compromiso social, y que quedará en la memoria de Rosario como una de sus celebraciones más trascendentes.