Polémica en redes: Felipe Fort se filmó manejando a alta velocidad en Estados Unidos
El hijo de Ricardo Fort publicó un insólito video, en un contexto sensible marcado por el reciente accidente protagonizado por su hermana Marta.
Felipe Fort volvió a quedar envuelto en la polémica luego de compartir en sus redes sociales un video que generó fuertes críticas por su contenido y el momento elegido para publicarlo. El joven empresario se mostró manejando un automóvil de alta gama a gran velocidad en una ruta de los Estados Unidos, mientras se grababa a sí mismo con el teléfono celular, una conducta considerada riesgosa y potencialmente peligrosa tanto para él como para terceros.
El clip fue difundido pocas horas después de que su hermana, Marta Fort, protagonizara un accidente de tránsito en el barrio porteño de Belgrano, donde atropelló a una mujer de 89 años. Si bien ambos hechos no están vinculados directamente, la cercanía temporal entre uno y otro amplificó el impacto del video y provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la falta de prudencia del mediático.
En las imágenes, Felipe aparece al volante de un BMW negro, vehículo que suele mostrar con frecuencia durante su estadía en el país norteamericano. Minutos antes de la secuencia más controvertida, el propio Fort había subido historias donde se lo veía lavando el auto, anticipando indirectamente la publicación posterior.
Ya en el video central, se lo observa conduciendo a gran velocidad mientras sostiene el celular y se filma en modo selfie, una práctica prohibida en muchos estados norteamericanos y duramente sancionada por las autoridades de tránsito. El contexto familiar no pasó desapercibido.
El accidente de Martita Fort el fin de semana
El sábado, Marta Fort había atropellado a una mujer de 89 años en la intersección de Migueletes y Olleros. El hecho motivó la intervención del SAME y la apertura de un sumario, aunque desde el entorno de la joven aclararon que tanto la conductora como la peatona se encontraban fuera de peligro.
En diálogo con TN Show, César Carozza, abogado de Marta Fort, explicó que se trató de un accidente de tránsito y brindó precisiones sobre el estado de salud de las involucradas. “Se trató de un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó mal y Marta venía circulando. La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual”, señaló el letrado.
Además, el representante legal indicó que Marta se encontraba en su domicilio y que el proceso administrativo recién comenzaba. “Marta está bien, en su casa. Si bien se va a labrar algún sumario, es muy prematuro. Esto tiene que llegar a la comisaría y se tiene que hacer el trámite correspondiente. Yo ya me comprometí a pasar a buscar el sumario porque tengo que hacer la denuncia de siniestro”, agregó.
