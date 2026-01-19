Polémica en redes: Felipe Fort se filmó manejando a alta velocidad en Estados Unidos

En diálogo con TN Show, César Carozza, abogado de Marta Fort, explicó que se trató de un accidente de tránsito y brindó precisiones sobre el estado de salud de las involucradas. “Se trató de un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó mal y Marta venía circulando. La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual”, señaló el letrado.

Además, el representante legal indicó que Marta se encontraba en su domicilio y que el proceso administrativo recién comenzaba. “Marta está bien, en su casa. Si bien se va a labrar algún sumario, es muy prematuro. Esto tiene que llegar a la comisaría y se tiene que hacer el trámite correspondiente. Yo ya me comprometí a pasar a buscar el sumario porque tengo que hacer la denuncia de siniestro”, agregó.