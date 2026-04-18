Nacho Viale y Juana llevaron tranquilidad sobre la salud de Mirtha Legrand: "Es una tozuda"

En el programa, Ángel de Brito sumó más detalles sobre el diagnóstico. “Ellos dicen que es una gripe”, comentó en un primer momento, aunque luego precisó: “Mirtha está con bronquitis y tomando antibióticos”.

El conductor también explicó cómo fue la evolución del cuadro: “Estaba sin voz y después fue mejorando”. Mientras tanto, en el estudio no faltó el humor sobre el ritmo de vida de la diva, deslizando que tal vez debería bajar un poco la intensidad de sus salidas.

Como dato de color, la ausencia de Mirtha Legrand también hizo que se perdiera un momento particular en su mesa: la presencia de Ricardo Biasotti, ex pareja de Andrea del Boca, lo que prometía un cruce interesante en el programa.

Por ahora, el foco está puesto en su recuperación, mientras su entorno insiste en que evoluciona favorablemente y que solo se trata de un cuadro respiratorio leve que requiere reposo.