Nacho Viale y Juana llevaron tranquilidad sobre la salud de Mirtha Legrand: "Es una tozuda"
Tras la preocupación por la ausencia de la diva en su programa, sus nietos hablaron y explicaron cómo evoluciona el cuadro que la obligó a hacer reposo.
En las últimas horas, la salud de Mirtha Legrand generó inquietud luego de que se confirmara que no estaría presente en su clásico ciclo del sábado. A sus 99 años, la conductora debió frenar su agenda tras presentar síntomas de resfrío, cansancio y problemas en la voz, un cuadro que habría comenzado después de una salida al teatro.
La preocupación creció cuando se supo que decidió cancelar sus compromisos, lo que derivó en que su nieta, Juana Viale, tomara su lugar. La actriz atravesó una jornada exigente, ya que grabó tanto el programa de su abuela como el suyo propio, correspondiente al domingo.
Al salir de LAM, Juana habló con la prensa y llevó tranquilidad: “Está muy bien, tiene un poco de tos y resfrío porque fue al teatro y con el aire se enfrió bastante así que hoy le dijeron que se tenía que quedar haciendo reposo. Así que, hice los dos programas…”.
Además, dejó ver el fuerte carácter de la conductora: “Es una tozuda total, ella quería venir igual”, contó entre risas. Sin embargo, remarcó que la evolución fue positiva: “Hablé y ya tenía bien la voz, ya estaba mucho mejor”.
Por su parte, Nacho Viale también se refirió al tema y buscó llevar calma: “Mi abuela está bien; amaneció con un poco de tos, está en la casa con un resfrío. Ella toda la vida sufrió de los bronquios”.
En el programa, Ángel de Brito sumó más detalles sobre el diagnóstico. “Ellos dicen que es una gripe”, comentó en un primer momento, aunque luego precisó: “Mirtha está con bronquitis y tomando antibióticos”.
El conductor también explicó cómo fue la evolución del cuadro: “Estaba sin voz y después fue mejorando”. Mientras tanto, en el estudio no faltó el humor sobre el ritmo de vida de la diva, deslizando que tal vez debería bajar un poco la intensidad de sus salidas.
Como dato de color, la ausencia de Mirtha Legrand también hizo que se perdiera un momento particular en su mesa: la presencia de Ricardo Biasotti, ex pareja de Andrea del Boca, lo que prometía un cruce interesante en el programa.
Por ahora, el foco está puesto en su recuperación, mientras su entorno insiste en que evoluciona favorablemente y que solo se trata de un cuadro respiratorio leve que requiere reposo.
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