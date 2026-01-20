Nació el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo: cuál es el nombre y su primera foto
La pareja anunció el nacimiento a través de sus redes sociales. ¡Mirá la tierna imagen que compartió!
Sofía Pachano y Santiago Ramundo se convirtieron en padres por primera vez tras darle la bienvenida a su primer hijo juntos, Vito Ramundo Pachano. Así lo hicieron saber en sus respectivas redes sociales, tras compartir una imagen de su bebé en sus historias de Instagram, acompañado del nombre completo del pequeño.
“Holi. Vito Ramundo Pachando aka Bb Millas”, escribió la actriz acompañando la imagen del nene que publicó en sus historias de Instagram. En la foto, se lo puede ver recostado y luciendo un gorrito tejido de color beige, tapado con una mantita, aún con su cintita del hospital en la muñeca.
El apodo “Bebé Millas” nació entre los seguidores de la pareja, que siguieron de cerca los viajes de Sofía y Santiago durante el embarazo. En 2025, la actriz y conductora recorrió destinos como Turquía, Puglia, Nueva York, Río de Janeiro, Chile, Mendoza, Croacia, Mar del Plata y Ámsterdam, sumando kilómetros y anécdotas antes de la llegada de su hijo.
A pesar de que aún no compartieron mayores detalles acerca de la fecha ni el horario del nacimiento de Vito, apenas un día antes, Sofía había publicado un divertido posteo en sus redes durante la recta final del embarazo.
En las imágenes, se la puede ver brincando sobre una pelota terapéutica y desplazándose en cuatro patas a lo largo del hogar mientras luce lentes de sol. “¿Ya nació?”, escribió a modo de pregunta que le suelen hacer sus segudores, y su respuesta fue: “Estoy tratando”.
"Ya fue que se viralicen los pies", escribió en la bajada, haciendo referencia a la fuerte hicnchazón que tenían sus pies, y cerró: "Me dijeron que hay que gatear".
