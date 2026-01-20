Una fortuna: la cifra millonaria que gastarán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su casamiento
Con la decisión firme de dar el sí, la artista y el futbolista planifican una boda a todo trapo y sin escatimar en costos. Enterate los detalles.
Lo que comenzó como un perfil bajo para proteger la relación, estaría a punto de transformarse en la boda más comentada de la década. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul planean dar el "sí" a finales de 2026 en una celebración que no escatimará en gastos.
Así lo confirmó Martín Salwe al aire de "Lape Club Social" (América TV), asegurando que el presupuesto destinado al evento es tan elevado que ya empezó a generar revuelo en el mundo del espectáculo.
Dónde y cuándo se realizaría la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Todo indica que la fecha elegida para el gran evento se sitúa entre el 20 y el 28 de diciembre de 2026. Este periodo no es azaroso: busca coincidir con el receso de las ligas europeas para asegurar la presencia de Rodrigo De Paul.
El lugar elegido sería Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, un enclave de élite que ya fue testigo de las nupcias de los Montaner y los Tinelli, consolidándose como el escenario predilecto para las celebridades de primer nivel.
Lo que más impacto causó en las últimas horas fue, sin duda, la astronómica inversión que demandaría el evento. Según las estimaciones presentadas por Salwe, el costo total de la celebración se ubicaría entre los 800 mil y el 1,2 millón de dólares. “Entre shows, catering, despliegue técnico, alquiler y cubiertos, estamos hablando de una cifra enorme. Para ellos es un chiste, hay cero canje”, sentenció el periodista, subrayando que la pareja no busca patrocinios, sino una fiesta a medida y sin límites.
El desglose de los gastos permite dimensionar la exclusividad del festejo. Solo por el uso de las instalaciones durante dos días —contemplando la logística de montaje, seguridad y desarme— se desembolsarían unos 50 mil dólares. Sin embargo, el plato fuerte será la música: se prevé una inversión de 200 mil dólares en entretenimiento, que incluiría DJs de renombre y shows en vivo con estándares de gira internacional.
La gastronomía también refleja la escala de la boda. Con una convocatoria que rondaría las 500 personas, el servicio de catering alcanzaría los 150 mil dólares. Esta cifra se explica por la magnitud de los invitados: Pilar Smith adelantó que la lista podría incluir a estrellas como Chris Martin, Alejandro Sanz y Ricky Martin, además de Lionel Messi y el resto del plantel de la Selección argentina.
Por otro lado, la estética de la novia será un punto central. Se rumorea que Tini destinaría aproximadamente 50 mil dólares a su vestuario, compuesto por tres diseños exclusivos que reflejarán su evolución como referente de la moda actual.
Aunque los protagonistas mantienen el silencio, la filtración de estos números y detalles ha convertido al rumor en una certeza mediática. De confirmarse, la unión entre la cantante y el futbolista no solo sería el evento del año, sino una de las celebraciones más costosas y espectaculares en la historia de la farándula local. El hermetismo persiste, pero las cifras hablan por sí solas.
