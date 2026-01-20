Una fortuna: la cifra millonaria que gastarán Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su casamiento

El desglose de los gastos permite dimensionar la exclusividad del festejo. Solo por el uso de las instalaciones durante dos días —contemplando la logística de montaje, seguridad y desarme— se desembolsarían unos 50 mil dólares. Sin embargo, el plato fuerte será la música: se prevé una inversión de 200 mil dólares en entretenimiento, que incluiría DJs de renombre y shows en vivo con estándares de gira internacional.

La gastronomía también refleja la escala de la boda. Con una convocatoria que rondaría las 500 personas, el servicio de catering alcanzaría los 150 mil dólares. Esta cifra se explica por la magnitud de los invitados: Pilar Smith adelantó que la lista podría incluir a estrellas como Chris Martin, Alejandro Sanz y Ricky Martin, además de Lionel Messi y el resto del plantel de la Selección argentina.

de paul messi inter miami

Por otro lado, la estética de la novia será un punto central. Se rumorea que Tini destinaría aproximadamente 50 mil dólares a su vestuario, compuesto por tres diseños exclusivos que reflejarán su evolución como referente de la moda actual.

Aunque los protagonistas mantienen el silencio, la filtración de estos números y detalles ha convertido al rumor en una certeza mediática. De confirmarse, la unión entre la cantante y el futbolista no solo sería el evento del año, sino una de las celebraciones más costosas y espectaculares en la historia de la farándula local. El hermetismo persiste, pero las cifras hablan por sí solas.