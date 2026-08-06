Nació un nuevo romance: Martín Bossi y Alina Moine estarían conociéndose
Según contó Pepe Ochoa, el actor estaría iniciando una nueva historia sentimental y dio detalles del encuentro que compartió con la periodista.
Los rumores de un nuevo romance comenzaron a rodear a Martín Bossi. En las últimas horas, el humorista fue vinculado con la periodista deportiva Alina Moine luego de que trascendiera que ambos habrían compartido una cena en la que se mostraron muy cómplices, despertando todo tipo de especulaciones.
La información fue revelada por Pepe Ochoa durante El Ejército de la mañana (Bondi Live), donde primero lanzó un enigmático para generar expectativa antes de dar a conocer los nombres de los protagonistas.
"Ella es del mundo del fútbol, del periodismo deportivo", comentó el panelista, sin revelar inicialmente de quién hablaba. Minutos más tarde aseguró que se trataba de Alina Moine y explicó cómo llegó la información a sus manos.
Según relató, una amiga de mucha confianza coincidió con la supuesta pareja en un restaurante y fue testigo de la química que había entre ambos. "Ayer una íntima amiga mía estaba comiendo en un lugar y en la mesa de al lado estaban chichoneando y diciéndose chanchadas sin parar", contó Ochoa, dando a entender que la relación habría avanzado más allá de una simple amistad.
El periodista también sostuvo que el vínculo estaría atravesando un buen momento y aportó un dato que, para él, refleja el interés de la conductora por el actor. "Ella le regaló el libro que tiene y también le regaló un perfume que se lo dedicó con la frase: 'Para cuando lo uses conmigo'", reveló al aire.
Como respaldo de la versión, Pepe Ochoa mostró la fotografía que, según explicó, le envió su amiga desde el restaurante. En la imagen se veía a Martín Bossi y Alina Moine compartiendo la velada, una postal que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y alimentó las versiones de romance.
Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas salió a confirmar o desmentir la información, por lo que la historia permanece en el terreno de los rumores.
El nuevo proyecto de Alina Moine
Mientras su vida sentimental quedó en el centro de la escena, Alina Moine también atraviesa un presente de crecimiento profesional. Recientemente anunció el lanzamiento de una nueva fragancia femenina, una propuesta que llega después de la buena recepción que tuvo su perfume para hombres.
"Si hay para ellos, hay para ellas... Alina for her, muy pronto", escribió la periodista en su cuenta de Instagram para presentar el nuevo producto.
Como parte de la campaña promocional, protagonizó una producción de fotos en la que posó recostada sobre una cama con una musculosa blanca y un culotte de cintura alta, apostando por un maquillaje natural para acompañar la estética de la campaña.
Durante la presentación del primer perfume de la marca también habían explicado el concepto detrás de la fragancia: "Diseñamos este perfume para el hombre, que al igual que Alina en su carrera desafía los límites, marca su propio camino y sabe que su presencia habla por sí sola. Un aroma con notas maderadas intensas, un corazón de carácter indomable y una frescura que perdura todo el día", destacaron en el lanzamiento.
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