Nació un nuevo romance: Martín Bossi y Alina Moine estarían conociéndose

Como respaldo de la versión, Pepe Ochoa mostró la fotografía que, según explicó, le envió su amiga desde el restaurante. En la imagen se veía a Martín Bossi y Alina Moine compartiendo la velada, una postal que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y alimentó las versiones de romance.

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas salió a confirmar o desmentir la información, por lo que la historia permanece en el terreno de los rumores.

El nuevo proyecto de Alina Moine

Mientras su vida sentimental quedó en el centro de la escena, Alina Moine también atraviesa un presente de crecimiento profesional. Recientemente anunció el lanzamiento de una nueva fragancia femenina, una propuesta que llega después de la buena recepción que tuvo su perfume para hombres.

"Si hay para ellos, hay para ellas... Alina for her, muy pronto", escribió la periodista en su cuenta de Instagram para presentar el nuevo producto.

Como parte de la campaña promocional, protagonizó una producción de fotos en la que posó recostada sobre una cama con una musculosa blanca y un culotte de cintura alta, apostando por un maquillaje natural para acompañar la estética de la campaña.

Durante la presentación del primer perfume de la marca también habían explicado el concepto detrás de la fragancia: "Diseñamos este perfume para el hombre, que al igual que Alina en su carrera desafía los límites, marca su propio camino y sabe que su presencia habla por sí sola. Un aroma con notas maderadas intensas, un corazón de carácter indomable y una frescura que perdura todo el día", destacaron en el lanzamiento.