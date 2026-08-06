La fuerte acusación de una amiga de La Joaqui contra Tuli Acosta: "No es una buena persona"

“No di nombres, no dije quién, pero es como que es una situación ya de hace varios años”, aseguró. Luego explicó por qué tomó distancia: “Para que realmente me caigas mal tengo que tener la suficiente data concreta, ¿entendés? Y saber realmente que es verdad, porque rumores hay un montón. Pero data concreta, con pruebas como para poder decir: ‘No, por esto que sé de vos realmente no me quiero involucrar y no quiero llevarme bien porque me caés mal’”.

Consultada directamente sobre si hablaba de Tuli Acosta, no dio marcha atrás. Explicó que su opinión se formó por distintas situaciones que, según afirmó, ocurrieron con personas de su entorno. “Por cosas que ha hecho en mi entorno, mis amigas, con mis amigos” y por “sus manejos”. Luego lanzó una dura definición: “No me gusta la manera que es, por todas las cosas que se fueron filtrando y la gente se fue enterando. La verdad es que no, no es una persona agradable. No es una buena persona”.

En cambio, cuando la conversación giró hacia la supuesta cercanía entre Luck Ra y Tuli, Albere prefirió no sacar conclusiones. “Eso no se sabe y a mí el chabón me parece un buen pibe. La verdad es que no sé qué pasó entre ellos”, sostuvo. Ante la consulta de si consideraba que la influencer "no se ubicaba" con Facundo, respondió: “No, no, no. No sexualmente, no zarpadamente, sino como que ella se cree como, no sé, que es Lady Gaga, ¿entendés? Estrella total. Como que siempre se manejó de esa manera. Con todo el mundo”.

Para respaldar su postura, recordó un viaje que compartieron a Mar del Plata junto a La Joaqui, Tuli y el equipo de Luck Ra durante una gira del cantante. Según contó, en ese momento creyó haber encontrado otra faceta de la influencer. “Fuimos hablando un montón, cosas recontra profundas. Yo dije: ‘Ah, tipo, es buena mina’”. Sin embargo, aseguró que esa impresión cambió con el tiempo. “Después de ese viaje hermoso, te la cruzabas en otro lugar y la mina te ignoraba completamente, o te saludaba por respeto”.

También relató una experiencia que vivió mientras estaba embarazada. Contó que coincidió con Tuli en la peluquería donde ambas se colocan extensiones y que, pese a compartir el mismo espacio, nunca se acercó a saludarla. “No me preguntó ni cómo estaba con el embarazo”, recordó.

Por último, Albere aseguró que recientemente habló con un hombre muy conocido que, según dijo, le confesó atravesar una situación similar. De acuerdo con su relato, esa persona le comentó que Tuli continúa escribiéndole pese a que él ya le aclaró que está en pareja. “Yo ya le aclaré que tengo novia y lo sigue haciendo”, fue la frase que, según la influencer, recibió de ese famoso cuya identidad decidió mantener en reserva.

Además, mencionó un episodio que involucra a su amiga Sasha Ferro. Según explicó, Tuli habría intentado acercarse a un influencer por el que Sasha ya había manifestado interés. Albere aclaró que no se trataba de Oky, expareja de ambas, sino de otra persona. La situación fue resumida por La Tía Sebi con una frase que rápidamente se viralizó: “Le choreó un macho”.