Escándalo en la grabación de PH, Podemos Hablar: qué figuras protagonizaron un fuerte cruce
En el regreso de Andy Kusnetzoff a la televisión con la nueva temporada de PH, Podemos Hablar, dos invitadas hicieron resurgir viejos rencores.
Sin haber salido todavía al aire, la nueva temporada de "PH, Podemos Hablar" en Telefe ya suma tensión: el rodaje de los primeros episodios bajo la conducción de Andy Kusnetzoff desató fricciones en los estudios del canal entre dos de sus primeros cinco invitados.
Cabe señalar que esta primera emisión abre con la participación de Martín Cirio, Yanina Latorre, Pampita, La Joaqui y Diego Leuco. Y, si bien todos se llevan bien, algunos viejos reclamos resurgieron entre dos grandes figuras que, a menudo, son tapa en los portales de espectáculos.
Escándalo en la grabación de PH, Podemos Hablar: qué figuras protagonizaron un fuerte cruce
Según relataron al aire de Intrusos (América TV), "hubo un enfrentamiento entre Pampita y Yanina Latorre, hubo un tenso cara a cara con reclamos con cosas que han pasado antes". Durante el debate del ciclo de espectáculos, los panelistas intentaron reconstruir el motivo del contrapunto.
"Para mí Pampita le reclamó a Yanina algo de su separación de Martín Pepa", sugirió Marcela Tauro, versión que fue ratificada de inmediato en el piso por Alejandro Guatti.
Para cerrar, Adrián Pallares aportó un dato clave sobre las condiciones de la modelo en el envío: "Pampita es muy reclamadora y dicen que habría cobrado", línea que guarda coherencia con los trascendidos que circularon en su momento, cuando Mario Pergolini intentó sumarla a Otro Día Perdido (El Trece).
Vuelve Andy Kusnetzoff a la televisión
Meses antes de que se confirmara la vuelta del ciclo, Andy Kusnetzoff ya había dejado abierta la posibilidad de regresar a Telefe. En abril, durante una entrevista con SQP (América TV), habló sobre el futuro del programa y se mostró optimista: "Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara".
Luego, el conductor destacó el balance positivo que había dejado el ciclo en su última etapa al aire. "Cuando te va bien... volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede", cerró Andy Kusnetzoff en diálogo con SQP (América TV) sobre PH, Podemos Hablar y su posible regreso, que finalmente se concretará este fin de semana.
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