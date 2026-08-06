Escándalo en la grabación de PH, Podemos Hablar: qué figuras protagonizaron un fuerte cruce

Vuelve Andy Kusnetzoff a la televisión

Meses antes de que se confirmara la vuelta del ciclo, Andy Kusnetzoff ya había dejado abierta la posibilidad de regresar a Telefe. En abril, durante una entrevista con SQP (América TV), habló sobre el futuro del programa y se mostró optimista: "Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH, está bueno. La competencia con Mirtha siempre fue bárbara".

Luego, el conductor destacó el balance positivo que había dejado el ciclo en su última etapa al aire. "Cuando te va bien... volvés. PH creo que se fue bien de Telefe, así que siempre se puede", cerró Andy Kusnetzoff en diálogo con SQP (América TV) sobre PH, Podemos Hablar y su posible regreso, que finalmente se concretará este fin de semana.