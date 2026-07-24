Nahuel Pennisi lanzó "Canción con todos", el primer adelanto de su homenaje a Mercedes Sosa

Un videoclip filmado en Tucumán

El estreno del sencillo llega acompañado por un videoclip registrado en Tucumán, provincia natal de Mercedes Sosa y escenario donde comenzó a construirse su camino artístico. Dirigido por Niko Sedano, el audiovisual convierte al paisaje en un protagonista más de la historia, integrando la memoria, la identidad y el territorio a la interpretación musical.

La propuesta forma parte de un concepto integral en el que música e imagen se complementan para rendir tributo a la artista, recuperando canciones que siguen teniendo un fuerte significado en la actualidad.

Un homenaje con impronta audiovisual

El disco, titulado “Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa”, fue concebido como una obra de gran valor artístico y cultural. Además de las nuevas versiones musicales, incluirá interpretaciones audiovisuales filmadas en escenarios naturales de Tucumán y un relato documental que recorrerá la huella de Mercedes Sosa a través de sus paisajes, su historia y su música.

Con “Canción con todos”, Nahuel Pennisi abre el camino de un proyecto que propone mantener vigente la obra de la cantante y generar una nueva conversación en torno a uno de los legados más importantes de la música popular latinoamericana.