Nahuel Pennisi lanzó "Canción con todos", el primer adelanto de su homenaje a Mercedes Sosa
El cantante presentó el primer single y video de su nuevo álbum dedicado a Mercedes Sosa, una obra que reinterpreta clásicos con una mirada actual.
Nahuel Pennisi dio a conocer “Canción con todos”, el primer single y videoclip de su próximo álbum homenaje a Mercedes Sosa. El lanzamiento marca el inicio de un proyecto que busca dialogar con el legado de una de las figuras más importantes de la música argentina y latinoamericana, desde una perspectiva contemporánea y profundamente ligada a las raíces.
Lejos de tratarse de un disco de versiones convencional, el trabajo propone volver al origen a través de un recorrido por canciones que forman parte de la identidad cultural de la región. En la interpretación de Pennisi, esas composiciones conservan su esencia mientras adquieren una nueva sensibilidad.
“Para este homenaje a Mercedes Sosa, elegimos de su repertorio algunas canciones, porque siento que hay muchas cosas por seguir cantando y resignificando hoy … Canción con todos es EL himno latinoamericano, nombra a un montón de países y diferentes culturas, es un mensaje de unidad en un mundo en el que a veces nos olvidamos de que necesitamos valorar de donde uno es… el sentido de pertenencia", aseguró.
Y añadió: "Ser escuchados por nuestra comunidad nos fortalece tanto… Me hace sentir muy bien contar con el acompañamiento de la familia Matus que le abrió las puertas a este proyecto permitiéndome conocer lugares y cosas tan personales de Mercedes".
La elección de “Canción con todos”, obra compuesta por César Isella con letra del poeta Armando Tejada Gómez, funciona como la carta de presentación del álbum. Su mensaje de unión, identidad y pertenencia mantiene plena vigencia y resume el espíritu de una producción que busca mantener vivo el legado artístico de Mercedes Sosa y acercarlo a nuevas generaciones.
Un videoclip filmado en Tucumán
El estreno del sencillo llega acompañado por un videoclip registrado en Tucumán, provincia natal de Mercedes Sosa y escenario donde comenzó a construirse su camino artístico. Dirigido por Niko Sedano, el audiovisual convierte al paisaje en un protagonista más de la historia, integrando la memoria, la identidad y el territorio a la interpretación musical.
La propuesta forma parte de un concepto integral en el que música e imagen se complementan para rendir tributo a la artista, recuperando canciones que siguen teniendo un fuerte significado en la actualidad.
Un homenaje con impronta audiovisual
El disco, titulado “Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa”, fue concebido como una obra de gran valor artístico y cultural. Además de las nuevas versiones musicales, incluirá interpretaciones audiovisuales filmadas en escenarios naturales de Tucumán y un relato documental que recorrerá la huella de Mercedes Sosa a través de sus paisajes, su historia y su música.
Con “Canción con todos”, Nahuel Pennisi abre el camino de un proyecto que propone mantener vigente la obra de la cantante y generar una nueva conversación en torno a uno de los legados más importantes de la música popular latinoamericana.
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