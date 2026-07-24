Encontraron sano y salvo en Córdoba al hombre que era intensamente buscado tras desaparecer en Cipolletti

Finalmente, durante la tarde de este viernes, las autoridades lograron ubicarlo en la ciudad de Córdoba. Según informaron oficialmente, se encontraba en buen estado de salud, por lo que el operativo de búsqueda quedó desactivado. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallado ni qué ocurrió durante los días en los que permaneció desaparecido. Tampoco se informó si el hombre prestará declaración para esclarecer lo sucedido.