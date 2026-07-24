Encontraron sano y salvo en Córdoba al hombre que era intensamente buscado tras desaparecer en Cipolletti
Luis Daniel Gregori, de 38 años, había viajado desde Cipolletti y su familia perdió contacto con él. Su aparición puso fin a varios días de incertidumbre.
Después de varios días de angustia y una intensa búsqueda, Luis Daniel Gregori, el hombre de 38 años que había desaparecido tras salir de Cipolletti, Río Negro, fue encontrado sano y salvo en la ciudad de Córdoba. La noticia fue confirmada este viernes y llevó alivio a sus familiares, que habían denunciado su desaparición luego de perder todo contacto con él tras abordar un colectivo de larga distancia con destino a la capital cordobesa.
Gregori había emprendido el viaje el martes, pero desde ese momento nadie volvió a saber de él. La falta de comunicación encendió las alarmas, especialmente porque el hombre necesita atención médica, lo que motivó un amplio operativo para intentar localizarlo.
A partir de la denuncia presentada por la familia, fuerzas de seguridad de Río Negro y Córdoba comenzaron una investigación para reconstruir sus movimientos y determinar dónde se encontraba. En paralelo, la difusión de su fotografía y de sus datos personales se multiplicó en redes sociales y medios de comunicación con la esperanza de obtener información sobre su paradero.
Finalmente, durante la tarde de este viernes, las autoridades lograron ubicarlo en la ciudad de Córdoba. Según informaron oficialmente, se encontraba en buen estado de salud, por lo que el operativo de búsqueda quedó desactivado. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallado ni qué ocurrió durante los días en los que permaneció desaparecido. Tampoco se informó si el hombre prestará declaración para esclarecer lo sucedido.
Con su aparición, concluyó una búsqueda que durante varios días mantuvo en vilo a su familia y generó una fuerte movilización en Cipolletti y otras localidades de Río Negro.
A través de las redes sociales y de distintos canales de difusión, cientos de personas compartieron su fotografía y los datos aportados por las autoridades con la esperanza de obtener alguna pista que permitiera dar con su paradero. El hallazgo de Gregori sano y salvo llevó alivio a sus seres queridos y puso fin a una intensa incertidumbre que había mantenido en alerta a toda la comunidad.
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