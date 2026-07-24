Lit Killah, del Quinto Escalón al ring de La Velada del Año 6

A lo largo de su trayectoria sumó grandes éxitos como "Apaga el Celular", "Flexin'", "Bufón", "La Trampa es Ley", "California" y "Entre Nosotros Remix", además de formar parte de "Los del Espacio", una de las canciones más representativas de la música urbana argentina reciente junto a Duki, Emilia, María Becerra, Tiago PZK, FMK, Rusherking y Big One.

También compartió proyectos con figuras como Bizarrap, Tini, Nicki Nicole, KHEA, Paulo Londra y otros referentes del género, ampliando su presencia más allá de Argentina y convirtiéndose en uno de los nombres más reconocidos de la escena latina.

Ahora, Lit Killah sumará un desafío completamente diferente: el boxeo. El artista decidió aceptar la propuesta de participar en La Velada del Año 6 y comenzó una preparación física específica para llegar de la mejor manera al combate frente a Kidd Keo.

Sobre esta nueva experiencia, contó: “Siempre vi La Velada como espectador o cerca de amigos y quería hacerlo”, al explicar por qué aceptó formar parte del evento organizado por Ibai Llanos.

El entrenamiento implicó incorporar una nueva rutina, con trabajos físicos y técnicos alejados de su habitual vida arriba de los escenarios. Para el cantante, el desafío representa una forma distinta de competir y exponerse frente a un público masivo.

Su enfrentamiento contra Kidd Keo tendrá además un condimento especial: será un cruce entre dos artistas que representan a dos escenas urbanas con mucha conexión, la argentina y la española. Aunque el objetivo será ganar dentro del ring, ambos llegan con una historia vinculada a la música y al entretenimiento.