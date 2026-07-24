Lit Killah, del Quinto Escalón al ring de La Velada del Año 6
El artista argentino se prepara para enfrentar a Kidd Keo en el evento de Ibai Llanos y atraviesa un nuevo desafío físico en su carrera.
Lit Killah será uno de los representantes argentinos en La Velada del Año 6, el megaevento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos que reúne a figuras del mundo digital, artistas y creadores de contenido frente a una audiencia internacional. El cantante se subirá al ring para enfrentar al español Kidd Keo, en uno de los combates que más expectativa generó dentro de la cartelera.
Detrás del nombre Lit Killah aparece Mauro Román Monzón, nacido el 4 de octubre de 1999 en Buenos Aires. Antes de convertirse en uno de los artistas urbanos más destacados de Argentina, sus primeros pasos estuvieron ligados al freestyle y a las batallas de rap, donde comenzó a llamar la atención por su velocidad, sus rimas y su capacidad para improvisar.
Su crecimiento se dio durante la época de El Quinto Escalón, la histórica competencia que marcó un antes y un después en la escena urbana argentina y que funcionó como punto de partida para varios de los músicos que luego dominarían las listas de reproducciones.
Con el tiempo, Lit Killah decidió dejar las batallas para enfocarse en su carrera musical. Su propuesta combinó rap, trap, pop y sonidos electrónicos, una fórmula que le permitió construir una identidad propia y llegar a millones de oyentes en plataformas digitales.
En 2021 lanzó su primer álbum de estudio, MAWZ, un trabajo que contó con colaboraciones de varios referentes de la escena urbana nacional. Más adelante presentó SnipeZ, con el que continuó expandiendo su sonido y consolidando su lugar dentro de la nueva generación de artistas argentinos.
A lo largo de su trayectoria sumó grandes éxitos como "Apaga el Celular", "Flexin'", "Bufón", "La Trampa es Ley", "California" y "Entre Nosotros Remix", además de formar parte de "Los del Espacio", una de las canciones más representativas de la música urbana argentina reciente junto a Duki, Emilia, María Becerra, Tiago PZK, FMK, Rusherking y Big One.
También compartió proyectos con figuras como Bizarrap, Tini, Nicki Nicole, KHEA, Paulo Londra y otros referentes del género, ampliando su presencia más allá de Argentina y convirtiéndose en uno de los nombres más reconocidos de la escena latina.
Ahora, Lit Killah sumará un desafío completamente diferente: el boxeo. El artista decidió aceptar la propuesta de participar en La Velada del Año 6 y comenzó una preparación física específica para llegar de la mejor manera al combate frente a Kidd Keo.
Sobre esta nueva experiencia, contó: “Siempre vi La Velada como espectador o cerca de amigos y quería hacerlo”, al explicar por qué aceptó formar parte del evento organizado por Ibai Llanos.
El entrenamiento implicó incorporar una nueva rutina, con trabajos físicos y técnicos alejados de su habitual vida arriba de los escenarios. Para el cantante, el desafío representa una forma distinta de competir y exponerse frente a un público masivo.
Su enfrentamiento contra Kidd Keo tendrá además un condimento especial: será un cruce entre dos artistas que representan a dos escenas urbanas con mucha conexión, la argentina y la española. Aunque el objetivo será ganar dentro del ring, ambos llegan con una historia vinculada a la música y al entretenimiento.
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