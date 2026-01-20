Nancy Dupláa cruzó a Feinmann tras los dichos sobre su hijo: "Es un misógino, no voy a pelear con él"

A través de un posteo en la red social X, el periodista escribió: “De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto”, y agregó una aclaración que no pasó inadvertida: “Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores”. El mensaje fue leído como un ataque directo y explícito, no solo hacia Dupláa sino también hacia su rol como madre.

echarri duplaa feinmann 2

El posteo de Feinmann surgió como respuesta a una entrevista que se le realizó a Luca Martin luego de la repercusión de sus dichos. En ese contexto, el joven intentó bajarle el tono a la polémica y aseguró que “no fue con mala intención”, al tiempo que lanzó una frase que volvió a generar ruido: si Gelblung se ofendió, sostuvo que “es muy mala leche, muy triste”.

Esas palabras terminaron de encender la mecha y habilitaron un debate que rápidamente se corrió del eje original para transformarse en una discusión sobre valores, límites y exposición pública.