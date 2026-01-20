Matías Martin defendió a su hijo tras el cruce con Chiche Gelblung y apuntó contra Eduardo Feinmann

echarri duplaa feinmann 1

El momento más fuerte de la entrevista llegó cuando calificó directamente el comentario de Feinmann. “Es un comentario filonazi. ¿Quiere una raza pura? ¿ADN? ¿Yo soy un gran tipo, pero mi hijo es un ser de mierd...? No funciona así”, disparó, sin matices. La frase marcó el punto más álgido de su descargo y dejó en evidencia el enojo acumulado por la exposición mediática de su hijo.

Por último, Matías Martin contó cómo acompaña a Luca en medio de la situación y reafirmó su rol de padre. Reveló que habla con él todo el tiempo, que comparten cenas y momentos juntos, y concluyó con una definición contundente: “Estoy con él codo a codo hasta el último día de mi vida”. También se refirió a su vínculo con Nancy Dupláa, madre de Luca, y aclaró: “Hablo todo el tiempo, es la mamá de mi hijo, tengo un vínculo de cariño y respeto”.