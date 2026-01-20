Matías Martin defendió a su hijo tras el cruce con Chiche Gelblung y apuntó contra Eduardo Feinmann
El conductor rompió el silencio tras la polémica mediática y fue categórico al referirse al posteo del periodista de Radio Mitre.
Matías Martin decidió hablar públicamente luego de varios días de silencio y se refirió a la controversia que involucró a su hijo Luca, a Chiche Gelblung y a Eduardo Feinmann. De regreso de sus vacaciones, el conductor abordó el tema en diálogo con el móvil de LAM (América), dejó definiciones contundentes y marcó diferencias claras entre quienes, a su entender, cruzaron límites y quienes no.
Desde el inicio, Martin dejó en claro su postura respecto a Luca y no dudó en expresar su respaldo absoluto. “Con mi hijo a muerte”, afirmó sin rodeos, antes de explicar cómo suele manejar este tipo de situaciones. “Los conflictos los resuelvo personalmente. No lo resuelvo ni por las redes, ni a través de los medios. La cuestión personal con los que pasaron la raya la resuelvo personalmente”, sostuvo, marcando una línea entre lo público y lo privado.
En ese contexto, el conductor se refirió al rol de Chiche Gelblung en la polémica y buscó bajarle el tono a su participación. “Con Chiche no pasa nada, vi la nota, todo el tiempo está tratando de bajarle el tono y termina diciendo lo que dijo. Lo entiendo perfectamente y me parece un tema menor”, señaló. Incluso relativizó el insulto dirigido a su hijo y evitó escalar el conflicto: “Lo entiendo y respeto, a mi hijo se le fue larga, con Chiche no pasa nada”.
Sin embargo, el enfoque cambió de manera contundente cuando se refirió a Eduardo Feinmann y al posteo que el periodista realizó en redes sociales. Martin fue tajante y apuntó directamente contra el contenido del mensaje. “Estamos en una época en la cual el ataque se convierte en un cardumen de una desproporción... O sea, mi hijo se equivoca en algo y los que lo atacan se pasan cien veces las rayas de lo que hizo él”, reflexionó.
Además, cuestionó con dureza lo que definió como una estigmatización ligada al apellido. “Hay algo que tiene que ver con ser ‘hijo de’ que me parece totalmente exacerbado, injusto y cruel e innecesario”, expresó, visiblemente molesto por la manera en que se amplificó el episodio.
El momento más fuerte de la entrevista llegó cuando calificó directamente el comentario de Feinmann. “Es un comentario filonazi. ¿Quiere una raza pura? ¿ADN? ¿Yo soy un gran tipo, pero mi hijo es un ser de mierd...? No funciona así”, disparó, sin matices. La frase marcó el punto más álgido de su descargo y dejó en evidencia el enojo acumulado por la exposición mediática de su hijo.
Por último, Matías Martin contó cómo acompaña a Luca en medio de la situación y reafirmó su rol de padre. Reveló que habla con él todo el tiempo, que comparten cenas y momentos juntos, y concluyó con una definición contundente: “Estoy con él codo a codo hasta el último día de mi vida”. También se refirió a su vínculo con Nancy Dupláa, madre de Luca, y aclaró: “Hablo todo el tiempo, es la mamá de mi hijo, tengo un vínculo de cariño y respeto”.
