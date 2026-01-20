Matías Martín cruzó con todo al cronista que entrevistó a Chiche Gelblung: qué le dijo

"Es culpa de las redes, de la prensa, de todos los que tienen ganas de agrandar el problema, que es 'así de chiquitito'", sintetizó, un poco siguiendo la línea de discurso estratégico que desarrolló su expareja y madre de Luca, Nancy Dupláa.

Pero la indignación pudo más.

"Lo buscaste y lo sabés. No sabía que eras vos, pero gracias por decirme", le dijo Matías Martin al cronista de "Puro Show" mientras se subía en su auto y prometía no hablar sobre las declaraciones de Eduardo Feinmann, otro que habló en redes sobre el tema, porque "por los medios, no". "En persona, por los medios no", reforzó mientras se subía a su auto para retirarse del móvil.