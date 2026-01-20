Matías Martín cruzó con todo al cronista que entrevistó a Chiche Gelblung: qué le dijo
El conductor radial descargó su indignación contra el periodista que le consultó a Chiche Gelblung por los dichos de su hijo Luca.
"Quiero ser buena onda con ustedes pero me quiero ir, o sea... El tema me angustia, me parece muy injusto. De algo 'así' de chiquitito es una agresión descomunal. Me tengo que ir a laburar, tengo que seguir con mi vida. Gracias por venir pero no tengo mucho más para decir", intentó matizar Matías Martin al encontrarse rodeado de cámaras por enésima vez para hablar de la polémica entre su hijo Luca y Chiche Gelblung.
Pero cuando el cronista Juani Martínez le recordó que Chiche Gelblung dijo que Luca es "un pelot... igual que el padre", Matías Martin le retrucó con renovada indignación: "¡Lo fueron a torear, si él dijo que 'no pasó nada' 10 veces!".
"Fui yo. A mí me dijo...", blanqueó entonces el cronista, a lo que el conductor de Urbana Play lo encaró: "Bueno, a vos. Diez veces te dijo 'no pasó nada', y vos fuiste a buscar que te diga eso. Y lo lograste. Te lo dijo", sentenció.
En los medios desde hace décadas y con un manejo experimentado del archivo, Matías Martin no dejó pasar la oportunidad para analizar al aire en el móvil de "Puro Show" cómo fue el intercambio que se vio entre el cronista y Chiche Gelblung.
"Mirá la nota. Él dijo que no pasó nada", recordó antes de reproducir el intercambio entre Martínez y Gelblung: "'¿Cómo lo calificás?'; 'un pelotudo'; '¿y el padre?'; 'un pelotudo'. Está bien, es gracioso, no pasa nada", señaló.
"Es culpa de las redes, de la prensa, de todos los que tienen ganas de agrandar el problema, que es 'así de chiquitito'", sintetizó, un poco siguiendo la línea de discurso estratégico que desarrolló su expareja y madre de Luca, Nancy Dupláa.
Pero la indignación pudo más.
"Lo buscaste y lo sabés. No sabía que eras vos, pero gracias por decirme", le dijo Matías Martin al cronista de "Puro Show" mientras se subía en su auto y prometía no hablar sobre las declaraciones de Eduardo Feinmann, otro que habló en redes sobre el tema, porque "por los medios, no". "En persona, por los medios no", reforzó mientras se subía a su auto para retirarse del móvil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario