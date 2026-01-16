Pablo Echarri defendió a Luca Martin y tildó de maltratador a Chiche Gelblung: "No es un abuelito bueno"

Consultado sobre si las declaraciones del joven podían interpretarse como una falta de respeto, el actor volvió a apuntar contra Gelblung y recordó su propia experiencia personal. ”Vuelvo a decirte que Chiche no es alguien a quien yo particularmente quiera mucho. Hace más de 33 años que lo conozco a Chiche y las veces que se ha acercado a mí por algún interés periodístico siempre me ha jugado sucio”, aseguró.

Finalmente, Echarri fue aún más duro al describir la conducta del periodista y relativizó la reacción frente a los dichos de Luca Martin. “Igualmente no estamos hablando de un abuelito bueno sino de alguien que maltrata a sus compañeros. No sé, me parece que tiene que ver con lo que Chiche emana hacia afuera y lo que le pasa a un chico de la edad de Luca”, reflexionó, y agregó que no le sorprendía que Gelblung insultara tanto al joven panelista como a su padre, Matías Martin, ya que “le dijo cosas peores a compañeros de trabajo”.