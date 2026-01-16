Pablo Echarri defendió a Luca Martin y tildó de maltratador a Chiche Gelblung: "No es un abuelito bueno"
El artista tomó partido en la polémica que rodeó al hijo de Nancy Dupláa y lanzó fuertes críticas contra el periodista.
La polémica por los dichos de Luca Martin sobre Chiche Gelblung trascendió el ámbito televisivo y llegó al plano familiar. Ante las críticas que recibió el joven por opinar sobre la edad del periodista, Pablo Echarri salió públicamente a respaldarlo y no dudó en marcar su postura frente al histórico conductor.
En diálogo con Puro Show (eltrece), el actor dejó en claro que el tema no le resulta ajeno y fue contundente al hablar de Gelblung. Aunque al principio intentó esquivar la pregunta, terminó reconociendo que en su entorno la figura del periodista no genera simpatía. “En casa no lo queremos mucho”, afirmó, antes de sentenciar: “No es un abuelito bueno”.
Al referirse puntualmente a los comentarios de Luca Martin, Echarri defendió la franqueza del joven panelista y sostuvo que no hubo falsedad en sus dichos. “Todavía no lo vi a él, pero los chicos ahora dicen la verdad a boca de jarro. No ha mentido. Tal vez Chiche se sintió ofendido por la frase de que es mayor, pero nada de lo que dijo es mentira, ¿no?”, expresó.
Durante el intercambio con el movilero, el actor incluso apeló a la ironía cuando le consultaron si era cierto que Gelblung era “un viejo de 300 años”: ”Bueno, 300 no, pero va en camino”, respondió, entre risas.
Echarri también se refirió al presente laboral de Luca Martin en Bendita (El Nueve) y consideró positivo que esté ganando experiencia en los medios. “El comunicador comunica, está en la televisión, está expuesto por estar en la televisión. Me parece bien que vaya aprendiendo, que se vaya fogueando”, señaló.
Consultado sobre si las declaraciones del joven podían interpretarse como una falta de respeto, el actor volvió a apuntar contra Gelblung y recordó su propia experiencia personal. ”Vuelvo a decirte que Chiche no es alguien a quien yo particularmente quiera mucho. Hace más de 33 años que lo conozco a Chiche y las veces que se ha acercado a mí por algún interés periodístico siempre me ha jugado sucio”, aseguró.
Finalmente, Echarri fue aún más duro al describir la conducta del periodista y relativizó la reacción frente a los dichos de Luca Martin. “Igualmente no estamos hablando de un abuelito bueno sino de alguien que maltrata a sus compañeros. No sé, me parece que tiene que ver con lo que Chiche emana hacia afuera y lo que le pasa a un chico de la edad de Luca”, reflexionó, y agregó que no le sorprendía que Gelblung insultara tanto al joven panelista como a su padre, Matías Martin, ya que “le dijo cosas peores a compañeros de trabajo”.
