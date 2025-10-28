Netflix: la película de drama y romance de origen español que la está rompiendo
Dirigida por Daniel Monzón, esta exitosa producción llegó a la pantalla grande en el 2021 con una duración de 120 minutos. Los detalles en la nota.
En Netflix, algunas películas y series van más allá del entretenimiento, ya que atrapan por completo la atención de los espectadores con sus historias únicas. Estas producciones no solo se destacan por sus tramas, sino también por el elenco de primer nivel que presentan, con actores de gran trayectoria y reconocimiento mundial.
Entre las producciones que lograron cautivar la atención de millones de espectadores se encuentra un film español que, desde estrenó en el 2021, se convirtió en un éxito sin precedentes: "Las leyes de la frontera". Esta película tiene una duración de 120 minutos y narra una historia que combina drama y suspenso.
Con la participación estelar de Marcos Ruiz y Begoña Vargas, actores de gran recorrido en el mundo cinematográfico, este film presenta un elenco de calidad que le otorga un salto a la producción española. Además, fue dirigida por Daniel Monzón.
De qué trata "Las leyes de la frontera"
La historia sigue a Ignacio, un adolescente de 17 años que vive en Gerona, en Cataluña, y cuya rutina se transforma en un período de primeras emociones. Entre juegos, travesuras y los primeros enamoramientos, se ve inmerso en un verano que lo cambiará para siempre.
Durante estos meses, desarrolla un vínculo muy cercano con Zarco y Tere, con quienes comparte aventuras que lo impulsan a enfrentar los retos de crecer y asumir responsabilidades propias de la madurez.
En cuanto a su éxito, en la edición de los Premios Goya de 2022, la película se llevó varios reconocimientos importantes, incluyendo Mejor Dirección Artística, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y la distinción a Mejor Actor Revelación.
Reparto de "Las leyes de la frontera"
- Marcos Ruiz como Ignacio Cañas
- Begoña Vargas como Tere
- Chechu Salgado como Zarco
- Carlos Oviedo como Guille
- Xavier Martín como Gordo
- Daniel Ibáñez como Piernas
- Jorge Aparicio como Chino
Tráiler de "Las leyes de la frontera"
