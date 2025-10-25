La sentencia de Marcela Feudale sobre la gestión de Javier Milei: "Nivel de cipayismo en sangre"

La mediática contó cómo fue el vuelco en su carrera, de ser la voz de los programas de Marcelo Tinelli, en los años 90, a una nueva etapa donde pasó a decir lo que piensa y opinar en televisión: "Empecé a sentir la necesidad de decir las cosas. Hubo una determinación y es cuando vos rompés ese patrón desde adentro".

La licenciada en Historia resaltó que el quiebre fue durante la pandemia, y que la ayudó su participación como panelista en LAM, el ciclo de Ángel de Brito, en América: "A mi no me gusta ofender a la gente y que el otro sienta que estoy por encima de él. Tengo una necesidad de decir lo que sentimos con total valía y sin que nadie te juzgue. Hubo un temor que te escrachen... vamos hacia otro proyecto de país", aseguró.

Feudale también habló sobre el sistema de violencia que baja del discurso del Gobierno: "Acá se están rompiendo consensos y hay un nivel de crueldad al que llevaron las redes sociales que ahora está plasmado en la sociedad", sostuvo.

Entre sus proyectos, está la participación partidaria y que le gustaría llegar al punto máximo de "ser presidenta". En este sentido, aseguró: "Se que soy exigente y no iría a boludear".

La conductora se sumará a Radio 10 a partir del 3 de noviembre con Feudalísima, de lunes a jueves, de 20 a 22. Estará al frente de una programa de actualidad y política, donde estará acompañada de Jorge Halperin, Valeria Delgado, Sebastián Fernández y Osvaldo Príncipi, entre otros.