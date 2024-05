Nancy Pazos destrozó a Javier Milei: "Misiones se está incendiando y a él le chupa un huevo"

Nancy Pazos Misiones Milei.mp4

En este sentido, Pazos enfatizó en que este no era el momento oportuno para un show musical: "Si vamos a explicarlo desde el punto de vista comunicacional, seguramente para su propia gente esto tiene una explicación o es su manera, o 'mirá que bueno, tenemos un presidente que además canta...'", manifestó visiblemente indignada.

Finalmente, acotó: "La verdad me excede, claramente, me recibí de vieja, de antigua, persona demodé... pero la verdad si la modernidad es esto, no quiero pertenecer. Me declaro antigua, me declaro del siglo pasado".