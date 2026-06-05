Diez frases inolvidables de la poesía del Indio Solari en el rock
Tras su triste fallecimiento, repasamos diez citas icónicas del Indio Solari que marcaron a fuego a varias generaciones de fanáticos de nuestra música.
La inesperada muerte del Indio Solari deja un vacío enorme en el panorama de la cultura nacional, pero su legado será completamente imborrable. A lo largo de su vasta trayectoria, el histórico cantante de rock construyó un cancionero poético inigualable que acompañará para siempre la vida de sus más fieles seguidores.
Las mejores frases del Indio Solari en Los Redondos y su etapa solista
A continuación, un repaso por diez de las reflexiones, metáforas y verdades más potentes que regaló el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a lo largo de su enorme e irrepetible carrera musical:
IMPORTANTE: MURIÓ EL INDIO SOLARI
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"Vivir solo cuesta vida." (Luzbelito y las sirenas)
"El lujo es vulgaridad." (Un poco de amor francés)
"Fijate de qué lado de la mecha te encontrás." (Queso ruso)
"Violencia es mentir." (Nuestro amo juega al esclavo)
"Si no hay amor que no haya nada entonces, alma mía." (El tesoro de los inocentes)
"La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo." (Luzbelito y las sirenas)
"El que abandona no tiene premio." (Sorpresa de Shangai)
"Siempre fui menos que mi reputación." (La hija del fletero)
"Nadie es capaz de matarte en mi alma." (Pabellón séptimo)
"Todo preso es político." (Todo preso es político)
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Estas frases inolvidables, grabadas a fuego en la piel y en el corazón de su masivo público, seguirán sonando con la misma vigencia y rebeldía de siempre, demostrando que su inmensa obra literaria y musical trasciende cualquier frontera temporal.
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