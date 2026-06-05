Diez frases inolvidables de la poesía del Indio Solari en el rock

"Vivir solo cuesta vida." (Luzbelito y las sirenas)

"El lujo es vulgaridad." (Un poco de amor francés)

"Fijate de qué lado de la mecha te encontrás." (Queso ruso)

"Violencia es mentir." (Nuestro amo juega al esclavo)

"Si no hay amor que no haya nada entonces, alma mía." (El tesoro de los inocentes)

"La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo." (Luzbelito y las sirenas)

"El que abandona no tiene premio." (Sorpresa de Shangai)

"Siempre fui menos que mi reputación." (La hija del fletero)

"Nadie es capaz de matarte en mi alma." (Pabellón séptimo)