"Vivir solo cuesta vida": el adiós al Indio Solari con las frases que legó y son parte de la cultura

IMPORTANTE: Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparable

El final del viaje para el líder de Los Redondos

"Si no hay amor que no haya nada entonces, alma mía", cantó con desgarro, regalándonos una de las declaraciones más profundas y hermosas de nuestra cultura. Hoy, ese mismo amor incondicional se refleja en el llanto sincero de una multitud que acaba de perder a su ídolo mayor. Se marcha llevándose consigo una parte fundamental de nuestra historia, pero dejándonos un "poco de amor francés" para lograr aliviar la angustia de su ausencia física.

Nos toca ahora la difícil tarea de mantener encendido el fuego sagrado de su obra. Debemos recordar siempre que "el que abandona no tiene premio" y continuar celebrando cada una de sus inolvidables melodías en cada rincón del país. Buen viaje, querido Míster, te despedimos con la mayor de las admiraciones y con la firme convicción de que "las despedidas son esos dolores dulces".