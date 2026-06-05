"Vivir solo cuesta vida": el adiós al Indio Solari con las frases que legó y son parte de la cultura
La dolorosa partida del Indio Solari deja un vacío inmenso en el rock. Lo despedimos repasando sus inmortales letras que marcaron a varias generaciones.
La dolorosa partida del Indio Solari marca el fin de una era inigualable en la música popular argentina. El histórico líder supo construir un cancionero inolvidable que acompañará siempre a sus fanáticos. Hoy nos toca despedirlo recordando su inmensa poesía, sabiendo que, al fin y al cabo, vivir solo cuesta vida.
Las inmortales letras del Indio Solari en el rock
"El lujo es vulgaridad", predicó alguna vez, y con esa bandera caminó toda su inmensa trayectoria. Atravesó las distintas décadas y las recientes tormentas de su salud con total entereza, consciente de que "la vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo". Su voz áspera y poética se convirtió en el faro de millones de almas que encontraron un refugio seguro en sus recitales.
Nos enseñó a observar el mundo con un espíritu verdaderamente crítico, a no dejarnos engañar fácilmente porque "violencia es mentir", y a entender desde muy temprano de qué lado de la mecha nos encontrábamos. Cada estrofa escrita para Patricio Rey funcionó como un manual de supervivencia para las juventudes que, huérfanas de referentes, lo adoptaron como un líder musical indiscutido.
"Un último secuestro, no", pareció susurrarle al destino en su última madrugada en Parque Leloir. Su partida física nos golpea con muchísima dureza, pero la tristeza colectiva de un país entero se transforma hoy en la certeza absoluta de que "nadie es capaz de matarte en mi alma". Los corazones de sus seguidores laten al unísono, sabiendo que su arte trasciende cualquier límite terrenal.
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El final del viaje para el líder de Los Redondos
"Si no hay amor que no haya nada entonces, alma mía", cantó con desgarro, regalándonos una de las declaraciones más profundas y hermosas de nuestra cultura. Hoy, ese mismo amor incondicional se refleja en el llanto sincero de una multitud que acaba de perder a su ídolo mayor. Se marcha llevándose consigo una parte fundamental de nuestra historia, pero dejándonos un "poco de amor francés" para lograr aliviar la angustia de su ausencia física.
Nos toca ahora la difícil tarea de mantener encendido el fuego sagrado de su obra. Debemos recordar siempre que "el que abandona no tiene premio" y continuar celebrando cada una de sus inolvidables melodías en cada rincón del país. Buen viaje, querido Míster, te despedimos con la mayor de las admiraciones y con la firme convicción de que "las despedidas son esos dolores dulces".
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