La madre de Natacha Jaitt habló por primera vez de la muerte de su hija

La mujer reveló cómo se enteró de que la mediática había muerto: “Yo estaba durmiendo y, de pronto, siento que alguien me abraza y me besa. Entonces me despierto y digo ‘voy a ver qué es esto que me ha pasado’. Prendo el celular y me aparece en el Facebook: ‘Natacha Jaitt muerta en Benavídez’.Fue a los diez minutos. Yo creo que se despidió”.

Qué dijo la madre de Natacha Jaitt sobre la muerte de su hija

La mujer reveló cuál fue el último mensaje que le envió Natacha Jaitt: “Lo tengo escrito en un libro que ella me regaló: ‘Cien años de soledad’, de Gabriel García Marqués. Ahí me escribió el amor y el agradecimiento. Es que así era, si se equivocaba, perdía perdón. Era muy profunda”..

Asimismo, habló del rol fundamental de su hijo Ulises para reactivar la causa para esclarecer lo que ocurrió en la madrugada del 23 de febrero de 2019, cuando encontraron el cuerpo de Natacha en un salón de fiestas del barrio de La Ñata. “Estoy muy preocupado por él, está muy comprometido y quiere dar su vida por su hermana”, dijo Damiani sobre su hijo.

Contó además que su hija tenía la presunción de que estaba en peligro: “Ella llegó a contárselo a mi nieta, tenía la intuición de que algo le iba a pasar”, concluyó

Manifestó también que recibe señales de Natacha: “Nos está ayudando a través del número 23 que aparece en determinadas circunstancias. También la sueño y cuando vamos al cementerio, siempre aparecen mariposas”. Y añadió: “Por eso, en la misma tumba le pintamos mariposas. No hay mariposas y cuando es algo con ella, siempre están”.