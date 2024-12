Natalia Oreiro deslumbró con su look "medieval" en los Martín Fierro de la Moda

Oreiro lució un look “medieval” durante la ceremonia y deslumbró tanto a los invitados como a los usuarios de redes sociales, quienes tuvieron diferentes reacciones por el vestido.

“Soy una instalación esta noche, no merecían menos estos premios, homenajeando a toda la industria nacional”, comenzó diciendo Natalia Oreiro luego de que finalmente pudiera subir al estrado para recibir su premio, pese a las limitaciones que le imponía su vestuario.

natalia oreiro martin fierro moda

La actriz agregó: “Antes que nada, muchísimas gracias por este reconocimiento. Yo estoy muy agradecida porque sucedan y la verdad que la primera imagen que se me viene a la mente es cuando tenía 8 años y estaba en la casa de mi abuela con su máquina de coser, y le hacía vestidos a mis muñecas. Y después una jovencita de 12 que quería estar a la moda, pero por temas económicos en mi casa eso era imposible, y gracias a eso empecé a estudiar corte y confección para hacerme mi propia ropa y hoy agradezco esos comienzos porque forjaron mi personalidad creativa, y también una búsqueda personal de no repetirme”, siguió.

“Yo creo que tener estilo es eso, tener personalidad, y la personalidad es intransferible. Para mí la moda no es para nada frívola, todo lo contrario, Porque yo creo que los que crean son artesanos, son arquitectos, son artistas, y merecen todo el reconocimiento de mi parte”, apuntó.

“Aprovecho esta noche para agradecerles justamente a todos los diseñadores que a lo largo de mi carrera me han acompañado, me han hecho brillar, hacen felices a tantas mujeres y hombres en sus momentos personales, los dejan ser libres, los dejan brillar”, sumó.

“Y por supuesto que también es una muy buena oportunidad para agradecer a todo el equipo que no solo me acompaña a mí sino también acompaña al resto de los aquí presentes, porque la moda no sería posible sin los estilistas, sin los fotógrafos, sin los maquilladores, sin los peluqueros-peluqueras, sin los productores de moda, sin los modelos y sin esa magia que todos juntos hoy esta noche estamos creando muchísimas gracias y celebremos la industria nacional”, cerró.