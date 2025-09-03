Natalia Oreiro habló del cine argentino y la polémica con Guillermo Francella: qué dijo

A pesar de las diferencias, Oreiro se mostró respetuosa con Francella, a quien le guarda un gran cariño. "A Guillermo lo quiero mucho porque hice mi primera película con él. Imaginate si no lo voy a recordar con cariño. Es un tanque”, afirmó.

La actriz no ha visto Homo Argentum, la película de Francella, pero le extendió una invitación para que vea la suya. “Voy a ver su película y le voy a mandar la invitación para que vea la nuestra”, señaló.

La actriz reflexionó sobre el momento difícil que atraviesa la industria y el país en general. “Estamos en un momento difícil. No solamente en nuestra industria. Sería egoísta creer que somos los únicos que tenemos un momento complicado", dijo. Para ella, el arte debe ser un puente que conecte a las personas, en lugar de un medio para separarlas.

Oreiro concluyó con una frase contundente: “Decirle a una persona cómo tiene que ver una película, cómo tiene que pensar para ver determinado cine, me parece que es subestimar al público. Yo jamás le diría al público que tiene que ver una película por su ideología. No. El arte no es eso. El cine no es eso”.