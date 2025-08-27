"La mujer de la Fila": la nueva película de Natalia Oreiro que no te podés perder

La trama, centrada en un escenario aparentemente simple, desata un drama psicológico que se cuece a fuego lento. La película sigue el viaje de una mujer que se encuentra atrapada en una interminable fila para realizar un trámite burocrático, una situación que pone a prueba su paciencia y su sentido de la realidad. Lo que comienza como una espera tediosa, se transforma en un laberinto de secretos, ambigüedades y una lucha silenciosa por mantener la cordura. "La mujer de la fila" nos invita a una reflexión profunda sobre los sistemas que nos rodean y el costo emocional que las pequeñas esperas pueden tener en la vida de una persona.