Natalie Weber dura contra Tini por su romance con Rodrigo De Paul

Al ampliar su postura, Weber indicó contundente: “No buscaría engancharme o ni lo miraría. Al que está casado no se lo mira”.

Qué dijo Natalie Weber sobre el romance de Tini con Rodrigo De Paul

natalie weber

Por otro lado, expresó que “la realidad es que tampoco se ha hablado, Tini (Stoessel) nunca habló mucho”.

“Cami declaró muy poco y fue muy prudente cuando me imagino que tendrá muchas cosas para decir. Se dedicó a hacer su carrera artística, lo que me parece excelente, me dio pena que hay chicos muy chiquititos. Me pongo en el lugar de ella y es muy doloroso, vos dejás todo, tus raíces y tu familia”, agregó la esposa de Mauro Zárate.

“A la esposa del jugador de la juzga muy duro. La gente se piensa que porque tenés una cartera cara no te podés quejar, se piensan de porque tenés un buen pasar económico no te podés quejar, a mi me agarró cáncer y vivía afuera y todas las personas somos iguales”, dijo al respecto Natalie en una entrevista con Juan Etchegoyen.

Y agregó: “Camila dejó todo, sus raíces, su país, se fue a vivir afuera, creo que también es muy duro al mes ver las fotos de tu expareja con Tini Stoessel, encima que es mega exitosa, pobre mina también”.