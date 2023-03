Luzu TV: Nati Jota respondió a la acusación de Nico Occhiato

Luego de su salida, la reemplazante fue Momi Giardina y el programa continuó con el mismo equipo. Pero ante las preguntas de la gente, el conductor decidió bromear: “No me la quiero cruzar más. Para nosotros está muerta”. Lo que despertó las risas de todo el piso.

“Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí. Me escribió Nico. 'Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda'. Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada”, indicó Jota a Socios del Espectáculo.