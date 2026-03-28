Naza Di Serio cruzó ferozmente a un hater que se burló de su pasado como fiambrera y le dejó un mensaje letal

Además, cuestionó a quienes opinan desde perfiles anónimos: “Estoy orgullosa de mi camino sin venderme, pobre de vos que necesitas justificar MIS logros y MI vida porque sos un fracasado/a, cobarde que ni su nombre usa”.

Para cerrar, dejó un mensaje contundente dirigido a su crítico: “Que te duela, bebu, yo voy por más, vos mirala desde el inodoro”.