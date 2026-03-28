Naza Di Serio cruzó ferozmente a un hater que se burló de su pasado como fiambrera y le dejó un mensaje letal
Naza Di Serio no se quedó callada frente a un usuario que cuestionó sus logros y su vida privada en redes. Lee toda su firme respuesta en esta nota.
En el marco del festejo por los cien programas de La mañana con Moria (El Trece), Naza Di Serio optó por enfocarse en su presente laboral y no dejar que los cuestionamientos opaquen su crecimiento.
La locutora se desempeña como panelista en el ciclo encabezado por Moria Casán, además de trabajar como notera en TN y formar parte de una reconocida agencia de modelos. Aun así, continúa siendo blanco de comentarios críticos en redes sociales, muchos de ellos cargados de prejuicios.
Días atrás, a raíz de un video que compartió en TikTok, un usuario lanzó: “De cortar fiambre en un almacén de barrio a dónde llegó, la empa… la cotizaste bien”.
Lejos de esquivar la polémica, Di Serio respondió públicamente y con firmeza. “Estoy orgullosa de haber cortado fiambre y ahora estar donde estoy”, afirmó Nazarena en primer lugar.
Luego, reforzó su postura al remarcar que todo lo logrado fue fruto de sus propias decisiones: “Y también de haberme acostado con todos los que me acosté por placer, no por interés”.
Además, cuestionó a quienes opinan desde perfiles anónimos: “Estoy orgullosa de mi camino sin venderme, pobre de vos que necesitas justificar MIS logros y MI vida porque sos un fracasado/a, cobarde que ni su nombre usa”.
Para cerrar, dejó un mensaje contundente dirigido a su crítico: “Que te duela, bebu, yo voy por más, vos mirala desde el inodoro”.
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