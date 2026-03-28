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Naza Di Serio cruzó ferozmente a un hater que se burló de su pasado como fiambrera y le dejó un mensaje letal

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Naza Di Serio no se quedó callada frente a un usuario que cuestionó sus logros y su vida privada en redes. Lee toda su firme respuesta en esta nota.

Naza Di Serio cruzó ferozmente a un hater que se burló de su pasado como fiambrera y le dejó un mensaje letal

En el marco del festejo por los cien programas de La mañana con Moria (El Trece), Naza Di Serio optó por enfocarse en su presente laboral y no dejar que los cuestionamientos opaquen su crecimiento.

La locutora se desempeña como panelista en el ciclo encabezado por Moria Casán, además de trabajar como notera en TN y formar parte de una reconocida agencia de modelos. Aun así, continúa siendo blanco de comentarios críticos en redes sociales, muchos de ellos cargados de prejuicios.

Naza di Serio y Moria Casan

Días atrás, a raíz de un video que compartió en TikTok, un usuario lanzó: “De cortar fiambre en un almacén de barrio a dónde llegó, la empa… la cotizaste bien”.

Lejos de esquivar la polémica, Di Serio respondió públicamente y con firmeza. “Estoy orgullosa de haber cortado fiambre y ahora estar donde estoy”, afirmó Nazarena en primer lugar.

Luego, reforzó su postura al remarcar que todo lo logrado fue fruto de sus propias decisiones: “Y también de haberme acostado con todos los que me acosté por placer, no por interés”.

Además, cuestionó a quienes opinan desde perfiles anónimos: “Estoy orgullosa de mi camino sin venderme, pobre de vos que necesitas justificar MIS logros y MI vida porque sos un fracasado/a, cobarde que ni su nombre usa”.

Para cerrar, dejó un mensaje contundente dirigido a su crítico: “Que te duela, bebu, yo voy por más, vos mirala desde el inodoro”.

Naza-Di-Serio

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