Moria Casán y Georgina Barbarossa hicieron un dúplex tras su reconciliación en los Martín Fierro

Fiel a su estilo provocador y cargado de doble sentido, Moria también aportó humor en medio de la emoción: “Basta de la grieta, la grieta entre las piernas”. Sin embargo, el dúplex también tuvo momentos sensibles y reproches vinculados al origen de la pelea. En un tramo de la charla, la conductora le recordó a Moria situaciones del pasado que la lastimaron profundamente. “Me dolió lo de mi hija”, le reclamó.

El conflicto histórico entre ambas se remonta a comienzos de los 2000, luego de declaraciones mediáticas relacionadas con Miguel “El Vasco” Lecuna, marido de Georgina Barbarossa, asesinado durante un robo en 2001. Durante años, la relación quedó completamente rota.

La reconciliación pública había empezado días atrás en los Martín Fierro 2026, donde ambas se mostraron juntas por primera vez en muchísimo tiempo. Aquella imagen generó impacto inmediato, pero detrás de escena hubo además conversaciones privadas, emoción y la decisión de cerrar definitivamente una pelea que parecía eterna.