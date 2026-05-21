Moria Casán y Georgina Barbarossa hicieron un dúplex tras su reconciliación en los Martín Fierro
Las conductoras se reencontraron en vivo, hablaron de sus viejos conflictos y emocionaron a la TV argentina con una reconciliación inesperada.
La televisión argentina vivió este jueves uno de esos momentos que parecen imposibles hasta que ocurren. Moria Casán y Georgina Barbarossa dejaron atrás más de dos décadas de enfrentamientos y protagonizaron un histórico dúplex entre Telefe y eltrece.
El esperado cruce se dio entre “A la Barbarossa” y “La mañana con Moria”, en una transmisión simultánea que rápidamente explotó en redes sociales y generó repercusión en todo el mundo del espectáculo. Antes del encuentro, La One ya había empezado a calentar el clima televisivo con una frase que terminó convirtiéndose en consigna: “Vamos a hacerlo tendencia: #MoriaYGeorginaJuntas”.
Lejos de preparar un discurso armado, Moria explicó que quería que todo fluyera naturalmente. “No tengo expectativa porque no preparé nada. La expectativa lógica es que Georgina propuso el dúplex, pero no hay nada preparado. Creo que tiene que ver con nuestras emociones y penetrar a la pantalla, olvidarnos de las cámaras”, lanzó.
Pasadas las 9:50 de la mañana llegó finalmente el momento del reencuentro. Apenas se conectaron, Moria tomó la palabra y fue directa: “Te agradezco por el dúplex más allá de que me puedas perdonar o no”.
Georgina respondió con sinceridad y dejó una de las frases más fuertes del intercambio: “Yo no tenía ningún problema de compartir el Martín Fierro con vos más allá de que hubo muchos años que estuve muy enojada con vos. Pero ya pasó mucha agua debajo del puente, y en este momento, poder hablar me parece necesario”.
Fiel a su estilo provocador y cargado de doble sentido, Moria también aportó humor en medio de la emoción: “Basta de la grieta, la grieta entre las piernas”. Sin embargo, el dúplex también tuvo momentos sensibles y reproches vinculados al origen de la pelea. En un tramo de la charla, la conductora le recordó a Moria situaciones del pasado que la lastimaron profundamente. “Me dolió lo de mi hija”, le reclamó.
El conflicto histórico entre ambas se remonta a comienzos de los 2000, luego de declaraciones mediáticas relacionadas con Miguel “El Vasco” Lecuna, marido de Georgina Barbarossa, asesinado durante un robo en 2001. Durante años, la relación quedó completamente rota.
La reconciliación pública había empezado días atrás en los Martín Fierro 2026, donde ambas se mostraron juntas por primera vez en muchísimo tiempo. Aquella imagen generó impacto inmediato, pero detrás de escena hubo además conversaciones privadas, emoción y la decisión de cerrar definitivamente una pelea que parecía eterna.
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