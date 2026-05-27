Nuevo agrio desacomodo entre María Fernanda Callejón y Moria Casán
La actriz volvió al programa después del fuerte episodio del día anterior, pero una frase con ironía terminó reactivando el conflicto con Moria Casán en pleno vivo.
La sensación fue rara desde el comienzo. Como cuando en televisión todos intentan actuar normal, aunque sepan perfectamente que algo quedó roto apenas 24 horas antes. María Fernanda Callejón regresó este miércoles a “La mañana con Moria” después del fuerte cruce que había protagonizado con Moria Casán y, aunque el programa intentó avanzar con aparente normalidad, el clima volvió a tensarse rápidamente con una mezcla de ironías, pases de factura y comentarios que dejaron otra vez al estudio suspendido en esa incomodidad que la televisión argentina conoce demasiado bien.
Todo comenzó cuando Callejón lanzó una frase que sonó bastante menos inocente de lo que parecía: “Evito el tecnicismo porque sino decís que no se me entiende nada”. La reacción de Moria fue inmediata. “El tonito, ahí te pasaste”, le respondió La One, marcando nuevamente un límite en vivo y dejando claro que el episodio anterior todavía seguía flotando en el ambiente. Pero lejos de desactivar el momento, la conversación empezó a profundizar todavía más esa tensión extraña que desde hace semanas parece instalarse cada vez que la actriz toma la palabra en el programa.
Moria entonces volvió sobre algo que ya le había cuestionado en otras oportunidades: la forma en que Callejón se expresa al aire. “Digo que no se te entiende porque me cortás todo el tiempo para decir cosas que son tan largas...”, lanzó la conductora, antes de rematar con otra frase todavía más filosa: “La estirás tanto que me aburro, en la tele el estirar tanto no va”. Del otro lado, intentando bajar el tono sin abandonar del todo cierta incomodidad evidente, Callejón respondió: “Es que no tengo el timing, todavía estoy aprendiendo”. Pero ni siquiera eso logró aflojar el clima. “Si llegaste a esta edad protagonizando, ¿cómo vas a decir que no tenés timing?”, retrucó Moria, ya directamente instalada en un intercambio donde por momentos parecía difícil distinguir cuánto había de dinámica televisiva y cuánto de fastidio genuino.
Y quizá ahí aparezca lo más incómodo de todo. Porque hay un punto donde la televisión deja de mostrar personajes y empieza simplemente a exponer personas cansadas, agotadas o emocionalmente atravesadas por cosas que exceden completamente el programa que están haciendo. En las últimas semanas, Callejón viene acumulando una exposición constante alrededor de sus conflictos personales y judiciales con Ricky Diotto, y el desgaste empieza a filtrarse inevitablemente en cámara. De hecho, después del programa, Nancy Duré contó que encontró a la actriz quebrada fuera del aire: “Escucho a alguien que lloraba desconsoladamente en el baño y era María Fernanda”, relató. Según explicó la panelista, el intercambio posterior fue mínimo y casi protocolar: “Lo único que me dijo fue ‘buenas tardes, que tengas un buen programa’”.
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