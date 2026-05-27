Nuevo agrio desacomodo entre María Fernanda Callejón y Moria Casán

Moria entonces volvió sobre algo que ya le había cuestionado en otras oportunidades: la forma en que Callejón se expresa al aire. “Digo que no se te entiende porque me cortás todo el tiempo para decir cosas que son tan largas...”, lanzó la conductora, antes de rematar con otra frase todavía más filosa: “La estirás tanto que me aburro, en la tele el estirar tanto no va”. Del otro lado, intentando bajar el tono sin abandonar del todo cierta incomodidad evidente, Callejón respondió: “Es que no tengo el timing, todavía estoy aprendiendo”. Pero ni siquiera eso logró aflojar el clima. “Si llegaste a esta edad protagonizando, ¿cómo vas a decir que no tenés timing?”, retrucó Moria, ya directamente instalada en un intercambio donde por momentos parecía difícil distinguir cuánto había de dinámica televisiva y cuánto de fastidio genuino.

Y quizá ahí aparezca lo más incómodo de todo. Porque hay un punto donde la televisión deja de mostrar personajes y empieza simplemente a exponer personas cansadas, agotadas o emocionalmente atravesadas por cosas que exceden completamente el programa que están haciendo. En las últimas semanas, Callejón viene acumulando una exposición constante alrededor de sus conflictos personales y judiciales con Ricky Diotto, y el desgaste empieza a filtrarse inevitablemente en cámara. De hecho, después del programa, Nancy Duré contó que encontró a la actriz quebrada fuera del aire: “Escucho a alguien que lloraba desconsoladamente en el baño y era María Fernanda”, relató. Según explicó la panelista, el intercambio posterior fue mínimo y casi protocolar: “Lo único que me dijo fue ‘buenas tardes, que tengas un buen programa’”.