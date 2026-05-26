Llanto y cruce inesperado con Moria Casán: María Fernanda Callejón explotó al aire y terminó en crisis

Lejos de bajar el tono, Callejón insistió con que los periodistas no podían “desinformar ni minimizar un fallo”, algo que terminó agotando la paciencia de La One. “Otra vez con los periodistas, por favor cortala”, le lanzó la conductora, antes de remarcarle que hacía meses venía exponiendo su vida públicamente mientras decía no sentirse preparada para hacerlo.

El clima ya era tenso, aunque todo explotó todavía más cuando Nazarena Di Serio contó que Diotto había mandado un mensaje para Moria. Callejón intentó impedir que lo leyeran al aire, pero la conductora se plantó de inmediato y le dejó en claro que no podía decidir qué se decía y qué no dentro del programa porque “la conductora” era ella.

Finalmente, el mensaje fue leído y solamente aclaraba una información que había salido errónea. Ahí, algo más calmada, Callejón reconoció que “equivocarse no es mentir”. Pero emocionalmente ya estaba completamente quebrada.

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Mientras lloraba desconsoladamente, Moria trató de hacerle entender que no podía controlar lo que opinara la gente y que estaba atravesando un “torbellino” emocional que terminaba jugándole en contra incluso cuando intentaba expresarse. Según se vio al aire, la actriz quedó por momentos tildada, mirando fijo y sin responder, en medio de una angustia evidente.

“Andate al camarín con el doctor y calmante un poco”, le recomendó Moria, ya en un tono mucho más empático y maternal que el del inicio. Sin embargo, antes de levantarse, Callejón miró fijo a cámara y lanzó una frase dirigida directamente a Diotto: “Esto es lo que vos hacés. Lo lograste, ¿estás contento?”.

Sobre el final, la conductora volvió a contenerla y buscó correrse del escándalo televisivo para darle un consejo más personal. Le dijo que entendía lo que estaba atravesando porque a ella también “le había pasado de todo”, pero le pidió que dejara de enfocarse tanto en el qué dirán, que soltara a su ex y que empezara a pensar más en sí misma y en su tranquilidad.