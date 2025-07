Nazarena Vélez se brotó con Evelyn Von Brocke en LAM: qué pasó

Evelyn afirmó que la deuda persistía: “Fijate los e-mails, donde reconocen que existe todavía la deuda. No es solamente un pago, un recibo, se iba dividiendo”, declaró. Vélez respondió con dureza: “Si vas a ser concejal, tené un poquito más de empatía por la gente. Fuiste muy mala mina, te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. Me parecés de verdad mala leche”.

La discusión tomó un giro emocional cuando Vélez, visiblemente afectada, gritó entre lágrimas: “¿No te das cuenta de que mi marido se había suicidado y yo estaba rota? ¿Vos querés que yo vuelva a pagar algo que ya pagué? ¿Que yo tenga empatía con vos? ¿Por dos bolos de mier...?”.

En medio del intercambio, Von Brocke trató de redirigir el tono: “De esta manera, Naza, voy a estar de tu lado, porque con este golpe bajo obviamente voy a estar de tu lado”, dijo. Luego, propuso una salida: “Regalémoslo, lo donamos a la ley 14.346 de los perros y listo. Se terminó, porque en estos términos no se puede hablar”.

Ante el aumento de la tensión al aire, Ángel decidió poner fin a la comunicación y le propuso a Evelyn retomar la conversación en otro momento, cuando Nazarena no estuviera presente, para evitar posibles roces o incomodidades entre ambas.