Nazareno Casero presentó "Nieve Roja", la nueva serie de Flow: "Es un conflicto que sucede en la Antártida"

"Entonces lo primero que te aparece es eso, los desafíos de uy cómo hacemos, cómo se hace esto y me parece que está bueno porque no es algo que estamos acostumbrados a ver, por ahí en la tele de Argentina y es muy divertido. Yo todo el tiempo lo pienso y pienso lo divertido que es grabar este tipo de cosas, cosas que te sacan de la cotidianidad, del día a día, que muchas veces grabas una serie de gente que tiene un conflicto que es una separación", continuó el intérprete.

Nazareno Casero Editada

Luego, especificó: "Esto es un conflicto que sucede en la Antártida, ya partiendo de ahí estamos hablando de otra cosa". En ese sentido, Nazareno ahondó en la construcción de Martín, su personaje y cómo fue llevarlo a escena siendo que es tan diferente a él y teniendo en cuenta que también trabaja con su padre, Alfredo. Asimismo, hizo referencia a la creación en sí de "Nieve Roja" y al trabajo en conjunto con sus compañeros.

Por otro lado, Casero también habló de sus proyectos actuales, del estreno de su próximo programa junto a su mascota y mucho más. No te pierdas la entrevista completa con minutouno.com.