Nazareno Casero presentó "Nieve Roja", la nueva serie de Flow: "Es un conflicto que sucede en la Antártida"
El actor protagoniza la nueva serie de Flow junto a un gran elenco y habló en exclusiva con minutouno.com sobre el lanzamiento. Todo lo que dijo.
A lo largo de su trayectoria, Nazareno Casero supo ganarse un lugar de privilegio en la escena actoral argentina, demostrando una versatilidad que le permite transitar con la misma solvencia entre el drama más intenso y la comedia más hilarante. Su talento no se limita a un único género, sino que se expande con cada proyecto, consolidándolo como uno de los intérpretes más interesantes de su generación. Ahora, Casero se enfrenta a un nuevo y ambicioso desafío actoral, protagonizando “Nieve Roja”, la nueva serie original de Flow que promete ser un thriller de alta tensión.
La serie nos transporta a una instalación tecnológica de última generación en la inhóspita Antártida, donde siete perfectos extraños son reclutados por un billonario para una crucial investigación sobre el calentamiento global. Lo que comienza como un ambiente de camaradería y militancia ecologista se desmorona cuando uno de los participantes desaparece de forma misteriosa y un sabotaje inesperado amenaza la central de energía. Es en este entorno de encierro y paranoia que el personaje de Nazareno Casero tendrá que luchar por su supervivencia.
En el marco de este esperado estreno, minutouno.com tuvo el privilegio de acceder a una entrevista exclusiva con Nazareno Casero. En una charla reveladora, el actor nos abrió las puertas del proceso de producción de "Nieve Roja" y nos contó en detalle sobre su personaje, Martín, un rol que lo lleva a explorar nuevos límites en una de las series más intrigantes de la temporada.
La entrevista exclusiva con Nazareno Casero
"Nieve Roja" es una ficción que no solamente brilla por ser Nacional, sino porque demuestra la importancia de una mega producción que va mucho más allá de una historia dramática. Hay puesta en escena, un guion completamente funcional a una trama que te atrapa desde el primer momento y un elenco sensacional. Fue de eso, justamente, que comenzó hablando Nazareno Casero en exclusiva con minutouno.com.
Además, por otro lado, el actor también hizo referencia a las cualidades de Martín, su personaje y de cómo es enfrentarse a Juan Gil Navarro, su compañero de ficción, en plena escena. Por su parte, Casero también explicó, en sus propias palabras, de qué va la serie. "Cuando lees un guion así empezas a decir y cómo van a hacer esto y cómo van a resolverlo. Es imposible... cuando actúas, empezas a aprender entre el guion que vos agarras y pensar cómo llevar eso a la realidad", comienza diciendo el actor.
"Entonces lo primero que te aparece es eso, los desafíos de uy cómo hacemos, cómo se hace esto y me parece que está bueno porque no es algo que estamos acostumbrados a ver, por ahí en la tele de Argentina y es muy divertido. Yo todo el tiempo lo pienso y pienso lo divertido que es grabar este tipo de cosas, cosas que te sacan de la cotidianidad, del día a día, que muchas veces grabas una serie de gente que tiene un conflicto que es una separación", continuó el intérprete.
Luego, especificó: "Esto es un conflicto que sucede en la Antártida, ya partiendo de ahí estamos hablando de otra cosa". En ese sentido, Nazareno ahondó en la construcción de Martín, su personaje y cómo fue llevarlo a escena siendo que es tan diferente a él y teniendo en cuenta que también trabaja con su padre, Alfredo. Asimismo, hizo referencia a la creación en sí de "Nieve Roja" y al trabajo en conjunto con sus compañeros.
Por otro lado, Casero también habló de sus proyectos actuales, del estreno de su próximo programa junto a su mascota y mucho más. No te pierdas la entrevista completa con minutouno.com.
