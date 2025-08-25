Murió Verónica Echegui, actriz de "Yo soy Juani": qué le pasó
La actriz española de 42 años estaba internada en el Hospital de Madrid donde luchaba contra una dura enfermedad. Los detalles de lo sucedido.
La actriz española Verónica Echegui, reconocida por sus papeles en cine y televisión, falleció a los 42 años en Madrid. La noticia fue confirmada por la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales este lunes 25 de agosto.
Según informó el diario El Mundo, Echegui murió el domingo 24 de agosto a causa de una enfermedad, tras haber estado internada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Aunque, por respeto a su familia, no dieron muchos más detalles al respecto de lo que sucedió con la actriz.
Nacida el 16 de junio de 1983, la actriz debutó en la gran pantalla en 2006 con el filme Yo soy la Juani, dirigido por Bigas Luna, que le valió una nominación a Mejor Actriz Revelación en los premios Goya. A lo largo de su carrera, recibió otras tres nominaciones a los Goya por sus actuaciones en El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2011) y Explota, explota (2020). Por su papel en Katmandú, la actriz madrileña ganó el premio Gaudí y reconocimiento internacional.
Una trayectoria versátil y un Goya como directora: la carrera éxito de Verónica Echegui
Además de su destacada carrera como actriz, Echegui también se aventuró en la dirección. En 2021, ganó su primer premio Goya por su cortometraje de ficción Tótem Loba, que abordaba el tema de la violencia de género.
Con medio centenar de títulos en su haber, la actriz también participó en producciones como Tocar el cielo (2007), de Marcos Carnevale; 8 citas (2008), de Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen; La gran familia española (2013), de Daniel Sánchez Arévalo, y Kamikaze (2014).
Su último trabajo fue en la serie A muerte (2025), una comedia romántica de Atresmedia dirigida por Dani de la Orden, donde interpretó el papel de Marta.
