Murió Verónica Echegui, actriz de "Yo soy Juani": qué le pasó

Nacida el 16 de junio de 1983, la actriz debutó en la gran pantalla en 2006 con el filme Yo soy la Juani, dirigido por Bigas Luna, que le valió una nominación a Mejor Actriz Revelación en los premios Goya. A lo largo de su carrera, recibió otras tres nominaciones a los Goya por sus actuaciones en El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2011) y Explota, explota (2020). Por su papel en Katmandú, la actriz madrileña ganó el premio Gaudí y reconocimiento internacional.