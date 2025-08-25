La predicción de la vidente sobre Karina Milei que no quieren que trascienda: "Se vienen más escándalos"
El escándalo de los audios de Diego Spagnuolo provocaron un tembladeral en el gobierno nacional. Karina Milei está en problemas.
La vidente que anunció la renuncia de Javier Milei y que dijo que van a abuchear fuerte al Presidente de la Nación, ahora habló exclusivamente de Karina Milei: "se vienen más escándalos".
La vidente, cuyas predicciones se viralizaron en las redes sociales, dice que mucha gente "le va a pedir a Karina Milei que renuncien -junto a su hermano Javier-".
Según la vidente uruguaya, a Karina Milei "le encuentran más delitos y escándalos, a los dos pero sobre todo a a ella. Y es el primer paso para la condena de la Justicia y su pueblo".
La vidente y la renuncia de Milei
