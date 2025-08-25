Escándalo por presuntas coimas en ANDIS: los nuevos audios que reveló Jorge Rial
El periodista de C5N y Radio 10 dio a conocer nuevas conversaciones en las que se menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.
Mientras la Justicia avanza en la investigación por presuntas coimas que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Jorge Rial reveló nuevos audios que pertenecerían a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, donde se menciona a la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Fíjate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino”, se escucha en uno de los fragmentos compartidos al aire en Argenzuela, por Radio 10, respecto a la excanciller que estuvo en el cargo desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 31 de octubre de 2024.
Según explicó Rial, este nuevo audio se habría grabado en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y, calculamos, principios de este año". El conductor advirtió que “Spagnuolo tiene muchas conexiones con otros ministerios” por la misma causa. “Hay más audios que dan contexto”, adelantó.
En otro fragmento se menciona entonces a Pettovello, actual ministra de Capital Humano: "Sandra a mí me hizo una jugada medio, medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier (Milei). Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", se escucha.
Al respecto de estas grabaciones, Rial remarcó ciertas diferencias respecto a los audios anteriores, donde se escuchaba cierto ruido de fondo: “Le acabamos de tirar abajo su teoría de que había un solo audio y de que había sido manipulado”, mencionó.
“¿Qué siente españolo con respecto al Gobierno cuando mandaba estos audios? Escuchen”, anunció Rial para dar paso a otra grabación. “Esto está implosionando de adentro. Medio pelotu... también Sandra, medio pelotud...”, se escucha en el audio.
Rial entonces analizó que “el tema es qué quilombo groso tuvo con Pettovello para que Lule se haya metido y para que la haya mandado al frente con Milei”. “Ahora la pregunta es ¿y qué pasó con Javier en ese momento cuando le volvieron a contar? Porque acá le volvieron a contar. ¿Te acordás que en el primer audio decía que dos veces le había dicho, y en una le respondió, ‘voy a hablar con Lule’? Bueno, pero es como hablar con el zorro para cuidar la gallina”, comentó el conductor.
Otro tercer fragmento de los audios agrega: "O sea, la mina se hace la re pelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo”. Esta grabación da a entender que Milei estaba al tanto de la situación no solo porque Spagnuolo se lo habría comentado en un primer momento, sino porque luego habría hecho lo propio la ministra Pettovello.
En las últimas horas se supo que la Justicia comenzó a analizar si hubo sobreprecios vinculados a la compra de medicamentos en la causa en la que se investigan posibles “coimas” y que involucra a la ANDIS y la droguería Suizo Argentina.
El fiscal federal Franco Picardi ya comenzó a analizar los expedientes administrativos secuestrados en los allanamientos sobre la compra de medicamentos.
Si bien la denuncia se basa en principio en audios que se atribuyen al desplazado titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, la justicia comenzó a investigar si hubo irregularidades en las licitaciones, como direccionamiento en las contrataciones y la posibilidad de sobreprecios.
