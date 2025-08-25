El gran gesto de Pampita con un grupo de fans: "No se le caen los anillos para..."

pampita 8 escalones

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas y se reavivó la rivalidad

Pampita y Nicole Neumann dejaron atrás décadas de miradas filosas, apodos hirientes y hasta codazos en las pasarelas y volvieron a posar juntas para una conocida revista. Las redes sociales se hicieron eco de las imágenes que se viralizaron rápidamente y se reavivó el debate sobre la eterna rivalidad entre los dos icónicos en la farándula argentina.

Los usuarios en las redes sociales no tardaron en analizar cada gesto de las modelos: para muchos, el video de la producción mostró a una Nicole distante, con “frialdad”, sonriendo poco y hasta buscando alejarse de su colega en cuanto las cámaras dejaron de disparar. Pampita, en cambio, intentó acercarse con abrazos e incluso quiso saludarla con un beso.

Las opiniones estuvieron claramente divididas. “Nicole hermosa, y Pampita la veo tan falsa con esa sonrisita. Nicole con su sonrisa descontracturada, natural y Pampita siempre haciendo fuerza para mantener su sonrisa”, escribió una usuaria en los comentarios del video. Otra, en cambio, aseguró: “En esta ganó Pampita, súper relajada, compañera, la otra no la pudo pilotear mucho, se alejó rápido y quería terminar con eso”.

La rivalidad entre Pampita y Nicole Neumann data desde principios de los 2000 y fue uno de los temas más populares en el modelaje argentino donde cada uno tomaba parte.

Por un lado estaba la morocha oriunda de La Pampa que llegó al modelaje para romper con el estereotipo de la top modelo rubia y alta. Su irrupción en las pasarelas no cayó del todo bien entre las figuras ya instaladas.

Muy pronto nacieron los rumores de desplantes, envidias y hasta codazos estratégicos para ganar protagonismo en los desfiles.

La tensión escaló cuando comenzó a circular un apodo cruel: “Muqui” (diminutivo de mucama), que se le adjudicaba a Pampita. Durante años se señaló a Nicole como la autora, aunque ella lo negó rotundamente. Julieta Prandi, que fue testigo de esa época, llegó a mencionarlo en una entrevista, pero luego se retractó.

Los cruces tuvieron varios episodios recordados, como cuando en 2003 Nicole abandonó un desfile ofendida porque Pampita había sido privilegiada en la organización.

Incluso, hasta el día de hoy circulaban versiones de que Neumann había renunciado al programa Los 8 Escalones tras enterarse de que Pampita iba a ser la nueva conductora, algo que ambas desmintieron.