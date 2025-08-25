El gran gesto de Pampita con un grupo de fans: "No se le caen los anillos para..."
La modelo tuvo una linda actitud con algunas personas que la reconocieron en la calle y dio de qué hablar.
Después de confirmar que reconcilió con Martín Pepa, Pampita volvió a dar de qué hablar, pero esta vez fue un lindo gesto que tuvo con un grupo de fans que estaba en la calle.
A la salida de un evento, la modelo se acercó a una parada de colectivos, donde se encontraban algunas personas que la reconocieron y le pidieron una foto para tener de recuerdo. Incluso les pidió al personal de seguridad que deje que ella se saque las fotos con sus seguidoras.
Mientras las fans la llamaban, Carolina se acercó hasta el lugar y se sacó una por una una foto con ellas para que les quede el lindo recuerdo.
Las imágenes se difundieron en Infama, este domingo, y debatieron el tema. “Bien vestida. Sale de un evento y no se le caen los anillos para sacarse fotos en la parada de colectivo. No se les cae los anillos para sacarse las fotos”, destacaron en el ciclo que conduce Marcela Tauro.
Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas y se reavivó la rivalidad
Pampita y Nicole Neumann dejaron atrás décadas de miradas filosas, apodos hirientes y hasta codazos en las pasarelas y volvieron a posar juntas para una conocida revista. Las redes sociales se hicieron eco de las imágenes que se viralizaron rápidamente y se reavivó el debate sobre la eterna rivalidad entre los dos icónicos en la farándula argentina.
Los usuarios en las redes sociales no tardaron en analizar cada gesto de las modelos: para muchos, el video de la producción mostró a una Nicole distante, con “frialdad”, sonriendo poco y hasta buscando alejarse de su colega en cuanto las cámaras dejaron de disparar. Pampita, en cambio, intentó acercarse con abrazos e incluso quiso saludarla con un beso.
Las opiniones estuvieron claramente divididas. “Nicole hermosa, y Pampita la veo tan falsa con esa sonrisita. Nicole con su sonrisa descontracturada, natural y Pampita siempre haciendo fuerza para mantener su sonrisa”, escribió una usuaria en los comentarios del video. Otra, en cambio, aseguró: “En esta ganó Pampita, súper relajada, compañera, la otra no la pudo pilotear mucho, se alejó rápido y quería terminar con eso”.
La rivalidad entre Pampita y Nicole Neumann data desde principios de los 2000 y fue uno de los temas más populares en el modelaje argentino donde cada uno tomaba parte.
Por un lado estaba la morocha oriunda de La Pampa que llegó al modelaje para romper con el estereotipo de la top modelo rubia y alta. Su irrupción en las pasarelas no cayó del todo bien entre las figuras ya instaladas.
Muy pronto nacieron los rumores de desplantes, envidias y hasta codazos estratégicos para ganar protagonismo en los desfiles.
La tensión escaló cuando comenzó a circular un apodo cruel: “Muqui” (diminutivo de mucama), que se le adjudicaba a Pampita. Durante años se señaló a Nicole como la autora, aunque ella lo negó rotundamente. Julieta Prandi, que fue testigo de esa época, llegó a mencionarlo en una entrevista, pero luego se retractó.
Los cruces tuvieron varios episodios recordados, como cuando en 2003 Nicole abandonó un desfile ofendida porque Pampita había sido privilegiada en la organización.
Incluso, hasta el día de hoy circulaban versiones de que Neumann había renunciado al programa Los 8 Escalones tras enterarse de que Pampita iba a ser la nueva conductora, algo que ambas desmintieron.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario