"Emily in París": quiénes son los amores de la protagonista en la temporada 5 y qué personajes no vuelven
La serie tendrá su regreso a Netflix el próximo 18 de diciembre con más episodios protagonizados por Lily Collins. Conocé todos los detalles.
Emily in París se ganó un lugar privilegiado en la comedia romántica de Netflix, y su éxito es un fenómeno fascinante. A pesar de que la serie fue consistentemente señalada por repetir su fórmula —la ejecutiva de marketing estadounidense tropezando entre dilemas amorosos y desafíos laborales en Francia—, su funcionamiento es impecable. La producción supo convertir la previsibilidad narrativa en un punto fuerte, ofreciendo al espectador un escape visual ligero y glamuroso. La clave reside en su protagonista: la encantadora Emily Cooper es un torbellino de optimismo y fashion perfectamente encarnado por Lily Collins, quien brilla con un trabajo icónico, dotando al personaje de una ingenuidad y excentricidad que la hace irresistible.
La brillantez de la serie se sustenta, en gran medida, en su puesta en escena. París no es solo un telón de fondo; es una coprotagonista. La ciudad luz se presenta en su versión más idílica y espectacular, con una dirección de arte que convierte cada secuencia en una postal de ensueño. A esto se suma un elenco soñado, que va desde el galán culinario hasta la jefa con la sofisticación glacial, creando un ecosistema de personajes secundarios que complementan las desventuras de Emily. Este conjunto de estética deslumbrante y personajes carismáticos ha fidelizado a una audiencia global que busca precisamente esa evasión de alta costura y bajo drama intelectual.
El encanto inagotable de Emily in París reside en su capacidad para vender la fantasía del "vivir en un cuento". Cada temporada opera como una dosis de optimismo estilístico, donde los problemas se resuelven con ingenio (y con un look nuevo). El marketing se cruza con los triángulos amorosos en un ritmo vertiginoso, asegurando que, si bien la fórmula es conocida, el viaje siempre se sienta fresco gracias al carisma de Collins y a la química palpable entre el reparto. La serie ha demostrado que la excentricidad bien entendida y la belleza visual son ingredientes suficientes para sostener un éxito de streaming por varias temporadas.
Ahora, la franquicia se prepara para dar un giro radical con el anuncio de una quinta temporada que cambia completamente de escenario. La aventura de Emily sale de la icónica París para trasladar al elenco a la majestuosa Roma, Italia. Este cambio de localización no es solo una novedad visual, sino un preámbulo de una renovación narrativa total. Además del nuevo setting y la incorporación de nuevas figuras al reparto, la quinta temporada promete cambios drásticos en las dinámicas personales: se anticipa que algunas personalidades clave no regresarán y que los romances establecidos se renovarán o se enfrentarán a nuevos desafíos con la inyección de sangre nueva y el magnetismo de la capital italiana. Este salto geográfico y dramático busca inyectar una nueva dosis de frescura y tensión a la vida de Emily.
Cambios en la quinta temporada de Emily en París
- Los romances de Emily Cooper
Lucas Bravo como Gabriel: Si bien en algún momento se especuló que el actor no regresaría, es oficial que estará de vuelta. A pesar de que todavía se desconoce cómo continuará su historia con Emily, lo cierto es que el primer adelanto de la nueva temporada indica que podría tener intenciones de volver a intentarlo.
Lucien Laviscount como Alfie: A pesar de que Alfie y Emily no son pareja hace ya varias temporadas, el regreso de Lucien fue pedido por el público y se coronó como uno de los personajes más queridos. Aunque lo cierto es que ahora todo indica que tendría una relación con Mindy, la mejor amiga de la protagonista.
Eugenio Franceschini como Marcello Muratori: El nuevo amor de Emily apareció en la cuarta temporada durante un viaje que la protagonista hizo con Gabriel, pero nunca imaginaron que iban a terminar trabajando juntos y enamorándose. Es él, ahora, el interés amoroso de esta temporada, al menos hasta que reaparezca el chef en la vida de Emily.
- Los personajes que no vuelven a Emily in París
Camille Razat, la intérprete de Camille: Ella fue una figura clave desde la primera temporada, pero su personaje llegó al final. Tras descubrir que su embarazo era un falso positivo. decidió cancelar su boda con Gabriel mientras reconocía que él estaba enamorado de Emily. Camille optó por un camino de adopción como madre soltera, y para ello, tomó la decisión de abandonar París. En una publicación de Instagram, Razat explicó que sentía que la historia de su personaje había llegado a su fin de forma natural, abriendo la puerta a "explorar nuevos horizontes" en su carrera
No obstante, la actriz ha dejado una ventana abierta para un posible retorno, agradeciendo al equipo por permitir que Camille "siempre será parte del mundo de Emily en París".
Rupert Everett, el intérprete de Giorgio Barbieri: El actor fue un diseñador de moda italiano durante la cuarta temporada.
