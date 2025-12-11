"Emily in París": quiénes son los amores de la protagonista en la temporada 5 y qué personajes no vuelven

Cambios en la quinta temporada de Emily en París

- Los romances de Emily Cooper

Lucas Bravo como Gabriel: Si bien en algún momento se especuló que el actor no regresaría, es oficial que estará de vuelta. A pesar de que todavía se desconoce cómo continuará su historia con Emily, lo cierto es que el primer adelanto de la nueva temporada indica que podría tener intenciones de volver a intentarlo.

lucas bravo

Lucien Laviscount como Alfie: A pesar de que Alfie y Emily no son pareja hace ya varias temporadas, el regreso de Lucien fue pedido por el público y se coronó como uno de los personajes más queridos. Aunque lo cierto es que ahora todo indica que tendría una relación con Mindy, la mejor amiga de la protagonista.

lucien laviscount

Eugenio Franceschini como Marcello Muratori: El nuevo amor de Emily apareció en la cuarta temporada durante un viaje que la protagonista hizo con Gabriel, pero nunca imaginaron que iban a terminar trabajando juntos y enamorándose. Es él, ahora, el interés amoroso de esta temporada, al menos hasta que reaparezca el chef en la vida de Emily.

eugenio franceschini

- Los personajes que no vuelven a Emily in París

Camille Razat, la intérprete de Camille: Ella fue una figura clave desde la primera temporada, pero su personaje llegó al final. Tras descubrir que su embarazo era un falso positivo. decidió cancelar su boda con Gabriel mientras reconocía que él estaba enamorado de Emily. Camille optó por un camino de adopción como madre soltera, y para ello, tomó la decisión de abandonar París. En una publicación de Instagram, Razat explicó que sentía que la historia de su personaje había llegado a su fin de forma natural, abriendo la puerta a "explorar nuevos horizontes" en su carrera

No obstante, la actriz ha dejado una ventana abierta para un posible retorno, agradeciendo al equipo por permitir que Camille "siempre será parte del mundo de Emily en París".

Rupert Everett, el intérprete de Giorgio Barbieri: El actor fue un diseñador de moda italiano durante la cuarta temporada.