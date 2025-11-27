Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality en la gala de eliminación
Un famoso tuvo que abandonar la competencia y su salida hizo llorar a todos sus compañeros y al público.
Este miércoles llegó una nueva gala de eliminación a MasterChef Celebrity, sin embargo, hubo planes que se modificaron y esto provocó la sorpresa de todos los participantes.
Momi Giardina, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, Turco Husaín, Eugenia Tobal y Alex Pelao fueron los participantes que obtuvieron el delantal negro y se enfrentaron a un nuevo desafío para permanecer en la competencia.
Después de probar y hacer sus devoluciones, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis se reunieron para tomarla difícil decisión de eliminar a uno de los concursantes. Esta noche, los peores platos fueron los de Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina y Andy Chango.
Al momento de anunciar al eliminado, ocurrió algo inesperado y que descolocó a todos. "El eliminado de esta noche es... Andy, juntate con Miguel Ángel, y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va ninguno", anunció Donato.
Tal como se venía anunciando, Valentina Cervantes renunció al reality culinario y este miércoles se despidió de todos, entre lágrimas y con una profunda tristeza.
"Hasta aquí llegué porque mi familia me necesita, y mis hijos más que nada, que quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy", declaró Cervantes.
"La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar en una competencia así", expresó Valu entre lágrimas.
En medio de tanta emoción, Damián Betular le dedicó unas lindas palabras de despedida. "Sos una persona y madre excepcional. Masterchef pierde una gran competidora pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores, ha demostrado un gran crecimiento", expresó el jurado.
“A mí me presentó a la mujer de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, sumó Martitegui.
“El venir acá y todo fue un cambio en mí, que me haya animado fue un esfuerzo increíble”, confesó Valentina antes de ser abrazada por Wanda y por todos sus compañeros.
