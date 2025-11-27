Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality en la gala de eliminación

"Hasta aquí llegué porque mi familia me necesita, y mis hijos más que nada, que quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy", declaró Cervantes.

"La pasé muy bien. Hicimos un grupo increíble. Me llevo un montón de tips y no sabía que tenía tanto para dar en una competencia así", expresó Valu entre lágrimas.

En medio de tanta emoción, Damián Betular le dedicó unas lindas palabras de despedida. "Sos una persona y madre excepcional. Masterchef pierde una gran competidora pero las puertas están abiertas porque te vas con todos los honores, ha demostrado un gran crecimiento", expresó el jurado.

“A mí me presentó a la mujer de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, sumó Martitegui.

“El venir acá y todo fue un cambio en mí, que me haya animado fue un esfuerzo increíble”, confesó Valentina antes de ser abrazada por Wanda y por todos sus compañeros.