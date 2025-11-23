Se robaron la bicicleta que Netflix usó para promocionar "Stranger Things" en la Ciudad de Buenos Aires

La temporada final de "Stranger Things" estará disponible en Netflix en un formato dividido en tres partes

Vuelve la serie más fenomenal de Netflix, la que marcó generaciones y sigue siendo un hito en la historia de la plataforma. En esta ocasión, el otoño boreal de 1987 encuentra al pueblo de Hawkins sumido en la conmoción tras la apertura de múltiples portales.

En este escenario apocalíptico, los héroes de "Stranger Things" se unen con un objetivo primordial: encontrar y eliminar a Vecna, quien, misteriosamente, ha desaparecido sin dejar rastro.

Volumen 1: 26 de noviembre (cuatro episodios)

Volumen 2: 25 de diciembre (tres episodios)

25 de diciembre (tres episodios) El final: 31 de diciembre (episodio final)