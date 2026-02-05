Netflix confirmó la fecha de estreno del primer spin off de Stranger Things
Otra vez anclados en el lore de los ochentas, los hermanos Duffer regresan a la plataforma con "Stranger Things: Relatos del 85", y podría haber otro spin off.
No está todo dicho en Hawkins, Indiana, así como tampoco en el Upside Down: Stranger Things tendrá su primer spin off y la fecha de estreno es el 23 de abril de 2026, de nuevo a través de la plataforma de Netflix.
Los hermanos Matt y Ross Duffer intervinieron como productores en "Stranger Things: Relatos del 85", la saga animada del Upside Down que tendrá como protagonistas al mismo grupo de personajes, pero con un nuevo elenco.
Como parte del anuncio, Netflix reveló este jueves el primer tráiler de la serie, en el que se ven las interacciones entre los personajes tras la proeza de derrotar al Azotamentes.
Cómo es el nuevo elenco de "Stranger Things: Relatos del 85"
La historia de "Stranger Things: Relatos del 85" transcurre en lo que sería el tiempo entre la segunda y tercera temporada de la serie original. Al ser animada sus personajes estarán interpretados por un elenco completamente nuevo.
Eleven estará interpretada por Brooklyn Davey Norstedt; Jolie Hoang-Rappaport le dará aliento a Max; Luca Diaz será la voz de Mike; la voz de Lucas será Ej (Elisha) Williams; Dustin le tocó a Braxton Quinney y Will estará en manos de Ben Plessala.
Como informó el sitio Hollywood Reporter, el personaje de Steve Harrington le quedó al veterano de Broadway Jeremy Jordan, y Jim Hopper también intervendrá en los relatos, pero con la voz de Brett Gibson.
También están confirmadas las interpretaciones de Odessa A’zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips, pero aún no se sabe nada de los roles que tendrán.
El final de "Stranger Things" conmovió a miles de fans y Netflix está listo para capitalizar ese cariño por Eleven, Dustin, Will y el resto de los chicos, pero sin las estrellas de renombre que integraron el elenco incial (algunas de las cuales, como Millie Bobby Brown, eran desconocidas al principio de la primera temporada).
Resta saber si el nuevo material animado encantará tanto como la entrega original.
