Netflix confirmó la fecha de estreno del primer spin off de Stranger Things

Como informó el sitio Hollywood Reporter, el personaje de Steve Harrington le quedó al veterano de Broadway Jeremy Jordan, y Jim Hopper también intervendrá en los relatos, pero con la voz de Brett Gibson.

También están confirmadas las interpretaciones de Odessa A’zion, Janeane Garofalo y Lou Diamond Phillips, pero aún no se sabe nada de los roles que tendrán.

El final de "Stranger Things" conmovió a miles de fans y Netflix está listo para capitalizar ese cariño por Eleven, Dustin, Will y el resto de los chicos, pero sin las estrellas de renombre que integraron el elenco incial (algunas de las cuales, como Millie Bobby Brown, eran desconocidas al principio de la primera temporada).

Resta saber si el nuevo material animado encantará tanto como la entrega original.