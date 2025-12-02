La oferta millonaria que hizo Netflix para quedarse con Warner Bros: todos los detalles

La competición es feroz y no da tregua: Bloomberg señaló que los equipos financieros de los principales contendientes -Comcast, Paramount y la mismísima Netflix- estuvieron trabajando sin descanso durante el fin de semana de feriado en Estados Unidos para afinar y pulir los detalles de sus respectivas propuestas, un dato que grafica la intensidad de la puja; el proceso de subasta se encamina a un cierre inminente, que podría ocurrir en los próximos días o semanas, especialmente si se considera el dato revelador de que Paramount había valorado la adquisición de WBD en una cifra que rondaba los 60 mil millones de dólares.

Lo verdaderamente sorprendente de esta irrupción es que a Netflix se la había descrito hasta hace poco como un postor "poco comprometido", y hasta se llegó a sugerir que su única intención era subir el precio para perjudicar a Paramount Skydance.