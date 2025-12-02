La oferta millonaria que hizo Netflix para quedarse con Warner Bros: todos los detalles
Tras una primera etapa de ofertas no vinculantes, el proceso de venta entra en una fase decisiva con propuestas formales. Netflix emerge inesperadamente con una nueva oferta más agresiva.
El culebrón de la posible venta de Warner Bros. Discovery (WBD) sumó un giro dramático tras la segunda ronda de ofertas que el estudio había solicitado, marcando el 1 de diciembre como el plazo límite para que los interesados presentaran sus cartas finales. En este tramo decisivo del proceso, varias compañías de primera línea se hicieron presentes para mostrar sus cartas, incluyendo a Netflix, Paramount Skydance y Comcast, todas ellas previamente autorizadas a elevar sus propuestas por encima de aquellas que habían sido presentadas en la etapa inicial no vinculante.
Lo que verdaderamente hizo ruido y cambió el panorama fue la jugada audaz de la plataforma del streaming por excelencia: según informó la prestigiosa agencia Bloomberg, el gigante de la N roja ingresó una oferta masiva, cuyo componente principal y más impactante era que estaba compuesta casi íntegramente por dinero en efectivo.
Este reporte económico de alto impacto indica que, para financiar una operación cifrada en "decenas de miles de millones de dólares", Netflix estaría activamente gestionando la obtención de un préstamo puente, lo que subraya el nivel de compromiso y la dimensión financiera de la apuesta.
A diferencia de la fase previa de tanteo, estas nuevas propuestas tienen el peso de ser vinculantes, lo que se traduce en que el directorio de WBD tiene la potestad de aprobar un acuerdo de forma inmediata si las condiciones de la oferta resultan ser suficientemente convenientes para sus intereses; no obstante, es importante remarcar que estas ofertas aún no son definitivas, y el vendedor conserva la posibilidad de solicitar nuevas mejoras si considera que las condiciones actuales no alcanzan el nivel de atractivo esperado.
La competición es feroz y no da tregua: Bloomberg señaló que los equipos financieros de los principales contendientes -Comcast, Paramount y la mismísima Netflix- estuvieron trabajando sin descanso durante el fin de semana de feriado en Estados Unidos para afinar y pulir los detalles de sus respectivas propuestas, un dato que grafica la intensidad de la puja; el proceso de subasta se encamina a un cierre inminente, que podría ocurrir en los próximos días o semanas, especialmente si se considera el dato revelador de que Paramount había valorado la adquisición de WBD en una cifra que rondaba los 60 mil millones de dólares.
Lo verdaderamente sorprendente de esta irrupción es que a Netflix se la había descrito hasta hace poco como un postor "poco comprometido", y hasta se llegó a sugerir que su única intención era subir el precio para perjudicar a Paramount Skydance.
