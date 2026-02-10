Netflix: la serie romántica que llegó a la plataforma hace unos meses y sigue siendo una de las más elegidas

Miradas intensas, discusiones cargadas de emoción y una ciudad que funciona como un personaje más convierten a esta serie en una opción ideal para los fanáticos del romance dramático. Con una narrativa envolvente y capítulos que no dan respiro, "Amor y riqueza" sigue siendo una de las series románticas más elegidas de Netflix, perfecta para quienes buscan emociones fuertes y amores que dejan huella.

Reparto de "Amor y riqueza"

Uno de los grandes aciertos de la serie es su elenco, encabezado por figuras destacadas de la televisión turca.

Reparto principal:

Engin Akyürek como Osman Bulut

Asli Enver como Nihal Baydemir

Serkan Altunorak como Engin

Ismail Demirci como Mahir Bulut

Dolunay Soysert como Songul Bulut

Taro Emir Tekin como Arda Bulut

Zeynep Oymak como Berna

Nur Fettahoglu como Leyla

Tráiler de "Amor y riqueza"