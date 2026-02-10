MinutoUno

Netflix: la serie romántica que llegó a la plataforma hace unos meses y sigue siendo una de las más elegidas

Espectáculos

Con una trama intensa, escenarios deslumbrantes y personajes atrapantes, esta producción se consolidó como una de las grandes apuestas románticas de la plataforma.

Estrenada en octubre de 2025, la serie logró conquistar a quienes disfrutan de relatos apasionados, conflictos de poder y romances imposibles. Ambientada en la imponente Estambul, la historia combina lujo, ambición y sentimientos profundos, en capítulos que mantienen la tensión de principio a fin.

La ficción se apoya en un choque de mundos: el del dinero heredado y el del éxito construido desde cero, una combinación que desata enfrentamientos, decisiones límite y un amor que nadie esperaba.

De qué trata "Amor y riqueza"

"Amor y riqueza" narra la historia de Nihal, una mujer perteneciente a una familia poderosa, cuya vida de privilegios comienza a tambalear cuando debe regresar desde Francia para ayudar a su padre a saldar importantes deudas.

En ese contexto aparece Osman, un magnate que construyó su fortuna con inteligencia, riesgo y determinación. Su llegada sacude a la élite de Estambul y desata una guerra silenciosa entre familias, intereses económicos y egos enfrentados.

Lo que comienza como una lucha de poder se transforma lentamente en un romance intenso e inesperado, donde ambos protagonistas deberán elegir entre el amor, el orgullo y aquello que verdaderamente desean. La serie pone en juego temas como la ambición, la herencia, el deseo y el precio del éxito.

Miradas intensas, discusiones cargadas de emoción y una ciudad que funciona como un personaje más convierten a esta serie en una opción ideal para los fanáticos del romance dramático. Con una narrativa envolvente y capítulos que no dan respiro, "Amor y riqueza" sigue siendo una de las series románticas más elegidas de Netflix, perfecta para quienes buscan emociones fuertes y amores que dejan huella.

Reparto de "Amor y riqueza"

Uno de los grandes aciertos de la serie es su elenco, encabezado por figuras destacadas de la televisión turca.

Reparto principal:

  • Engin Akyürek como Osman Bulut

  • Asli Enver como Nihal Baydemir

  • Serkan Altunorak como Engin

  • Ismail Demirci como Mahir Bulut

  • Dolunay Soysert como Songul Bulut

  • Taro Emir Tekin como Arda Bulut

  • Zeynep Oymak como Berna

  • Nur Fettahoglu como Leyla

Tráiler de "Amor y riqueza"

Embed - AMOR Y RIQUEZA Trailer SUBTITULADO / Old Money Trailer [HD] Turquia - Netflix

