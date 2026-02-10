Desgarradora y adictiva: la miniserie de Netflix con Benedict Cumberbatch que es furor

El gran motor de la serie es su protagonista, uno de los actores más prestigiosos de la actualidad, que entrega una interpretación cruda, desgarradora y muy lejos de sus papeles más conocidos. Su trabajo fue clave para que la producción se mantuviera durante meses entre las más vistas y mejor valoradas del catálogo. Una historia intensa, emocionalmente pesada y con una estética sombría, donde el suspenso psicológico y el drama personal van de la mano desde el primer minuto.