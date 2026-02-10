Desgarradora y adictiva: la miniserie de Netflix con Benedict Cumberbatch que es furor
Un padre busca a su hijo perdido en los 80 y cae en la locura. Drama psicológico, suspenso y una actuación de lujo. Es corta e ideal para maratonear.
Las miniseries se convirtieron en uno de los grandes fuertes de la plataforma, y esta producción británica es una prueba contundente: breve, intensa y con una narrativa que no da respiro. Cada episodio suma capas emocionales, pistas inquietantes y decisiones que empujan al espectador a seguir mirando, incluso cuando el relato se vuelve incómodo.
El gran motor de la serie es su protagonista, uno de los actores más prestigiosos de la actualidad, que entrega una interpretación cruda, desgarradora y muy lejos de sus papeles más conocidos. Su trabajo fue clave para que la producción se mantuviera durante meses entre las más vistas y mejor valoradas del catálogo. Una historia intensa, emocionalmente pesada y con una estética sombría, donde el suspenso psicológico y el drama personal van de la mano desde el primer minuto.
De qué trata "Eric"
Eric se desarrolla en Nueva York durante la década del ochenta. La historia sigue a un padre desesperado que, tras la desaparición de su hijo de nueve años, se ve empujado a una búsqueda angustiante que lo obliga a enfrentar sus propias sombras. En ese camino, un policía decidido se convierte en una pieza clave para avanzar en una investigación tan compleja como emocional.
A medida que avanza el relato, la serie se sumerge en los límites entre la cordura y la obsesión, mostrando cómo el dolor puede distorsionar la percepción de la realidad. Nada es lineal ni simple: cada episodio revela nuevas capas del pasado y del presente de los personajes, haciendo que el espectador dude constantemente de lo que ve.
El drama no se apoya solo en el misterio central, sino también en los vínculos rotos, las decisiones erradas y las consecuencias de los silencios. Esa profundidad emocional es lo que convierte a la serie en una experiencia intensa, incómoda y, al mismo tiempo, difícil de abandonar.
Reparto de "Eric"
-
Benedict Cumberbatch
-
Gaby Hoffmann
-
McKinley Belcher III
-
Dan Fogler
-
Clarke Peters
-
David Denman
-
Jeff Hephner
-
Bamar Kane
-
Ivan Morris Howe
-
Wade Allain-Marcus
Tráiler de "Eric"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario