Netflix: la película que narra una historia emocionante y ya conocida que sigue atrapando a los usuarios
Rodrigo De La Serna encarna el papel de Tito, el encargado de cuidar a su jefe tras un accidente que lo dejó tetrapléjico. Cuánto dura y de qué trata.
Las plataformas de streaming comenzaron a sumar producciones argentinas a sus catálogos, ofreciendo historias atrapantes que tienen un solo objetivo: atraer la atención de los espectadores. Netflix, entre estas propuestas, destaca una película de 2016 que rápidamente se convirtió en una de las más vistas, combinando humor y drama de manera efectiva.
Basada en la aclamada obra francesa "Intouchables", Inseparables tiene la participación estelar de Rodrigo De La Serna y de Oscar Martínez, quienes encarnan los papeles de Tito y Felipe, respectivamente. Esta producción irrumpió en el mundo del cine de manera directa, aunque su verdadero despegue llegó en septiembre del 2022, cuando apareció en el catálogo de Netflix.
De qué trata Inseparables
Esta historia narra la vida de Felipe (Oscar Martínez) tras un accidente que lo deja tetrapléjico, mostrando cómo cambia por completo su rutina diaria.
Con una duración de una hora y 49 minutos, la película sigue la llegada de Tito (Rodrigo De La Serna), un cuidador alegre y fuera de lo común, que transforma la vida de Felipe y construye un vínculo inesperado lleno de humor y emoción.
Fue tal su éxito en el mundo cinematográfico, que en el Festival Nacional de Cine Premios Las Termas de Río Hondo se coronó como Mejor Película y su protagonista Martínez ganó el premio a Mejor Actor Protagónico por su interpretación del personaje principal.
Reparto de Inseparables
- Oscar Martínez como Felipe
- Rodrigo De La Serna como Tito
- Carla Peterson como Verónica
- Alejandra Flechner como Ivonne
- Flavia Palmiero como Sofía
- Rita Pauls como Elisa
- Franco Masini como Bautista
