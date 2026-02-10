Netflix: la película que narra una historia emocionante y ya conocida que sigue atrapando a los usuarios

Basada en la aclamada obra francesa "Intouchables", Inseparables tiene la participación estelar de Rodrigo De La Serna y de Oscar Martínez, quienes encarnan los papeles de Tito y Felipe, respectivamente. Esta producción irrumpió en el mundo del cine de manera directa, aunque su verdadero despegue llegó en septiembre del 2022, cuando apareció en el catálogo de Netflix.