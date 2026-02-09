Netflix: el thriller psicológico de pocos capítulos que cuenta una historia atrapante

Por su parte, Jack, un detective marcado por la distancia emocional y el fracaso de su matrimonio, se convierte en el encargado de investigar el crimen. A medida que avanza la trama, ambos comienzan a sospechar el uno del otro, dando lugar a un juego psicológico donde cada versión de la historia es diferente y la verdad parece siempre estar un paso más adelante.

La serie se apoya más en el suspenso psicológico que en la acción directa, construyendo una narrativa tensa donde nada es lo que parece.

Reparto de "Él y ella"

El gran atractivo de la serie también reside en su elenco, encabezado por actuaciones sólidas que elevan el conflicto emocional de la historia.

Reparto principal:

Tessa Thompson como Anna Andrews

Jon Bernthal como Jack Harper

Pablo Schreiber como Richard

Crystal R. Fox como Alice

Rebecca Rittenhouse como Lexi

Sunita Mani como Priya

Tráiler de "Él y ella"