Netflix: el thriller psicológico de pocos capítulos que cuenta una historia atrapante
Con solo 6 capítulos, esta producción logró convertirse en un fenómeno mundial, gracias a una trama oscura, cargada de tensión y con giros que mantienen al espectador en vilo desde el primer episodio.
Estrenada el 8 de enero de 2026, esta ficción alemana se posicionó rápidamente entre las series y películas más vistas del catálogo de Netflix, ideal para quienes disfrutan de historias intensas, relaciones conflictivas y misterios que se desarrollan a fuego lento. Su atmósfera inquietante y su enfoque psicológico la convierten en una propuesta imperdible.
Una historia cargada de tensión, silencios incómodos y una relación marcada por la desconfianza. Con una narrativa que juega constantemente con el punto de vista de él y de ella, la serie plantea una pregunta inquietante: siempre hay dos versiones de una historia, ¿quién está diciendo la verdad?
Con apenas 6 episodios, este thriller psicológico se consolida como una de las propuestas más atrapantes de Netflix en 2026, ideal para maratonear y debatir hasta el final.
De qué trata "Él y ella"
La historia de "Él y ella" gira en torno a dos exesposos, un detective y una periodista, que pese a estar separados quedan atrapados en una investigación por asesinato que amenaza con sacar a la luz secretos enterrados de su pasado.
Anna, una periodista que atraviesa un momento personal y profesional crítico, vive aislada y alejada de su carrera. Todo cambia cuando se entera del asesinato ocurrido en el pequeño pueblo donde creció, un hecho que despierta nuevamente su instinto periodístico y la impulsa a involucrarse de lleno en el caso.
Por su parte, Jack, un detective marcado por la distancia emocional y el fracaso de su matrimonio, se convierte en el encargado de investigar el crimen. A medida que avanza la trama, ambos comienzan a sospechar el uno del otro, dando lugar a un juego psicológico donde cada versión de la historia es diferente y la verdad parece siempre estar un paso más adelante.
La serie se apoya más en el suspenso psicológico que en la acción directa, construyendo una narrativa tensa donde nada es lo que parece.
Reparto de "Él y ella"
El gran atractivo de la serie también reside en su elenco, encabezado por actuaciones sólidas que elevan el conflicto emocional de la historia.
Reparto principal:
Tessa Thompson como Anna Andrews
Jon Bernthal como Jack Harper
Pablo Schreiber como Richard
Crystal R. Fox como Alice
Rebecca Rittenhouse como Lexi
Sunita Mani como Priya
Tráiler de "Él y ella"
