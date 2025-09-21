Netflix: el drama de 8 capítulos que busca ser la serie más popular
Esta producción se estrenó durante la última semana y es perfecta para ver de un tirón. Conocé todos los detalles en la nota.
Las miniseries de Netflix, HBO o Disney + se destacan por atrapar la atención de millones de espectadores. Estas producciones son valoradas por sus historias atrapantes, con giros inesperados y elencos de gran recorrido y calidad que la añaden un salto a la tira.
En Netflix, una de las series más destacadas se estrenó hace algunos días atrás: "Black Rabbit". Con una trama de puro drama y suspenso que se desarrolla a los largo de 8 episodios, esta serie se convirtió en una de las favoritas de los espectadores. Lo cierto es que su corta duración la hace perfecta para verla de un tirón.
Creada por Zach Baylin y Kate Susman, esta miniserie cuenta con la participación de actores de renombre en el mundo cinematográfico, como Jude Law o Jason Bateman. Además, se presenta como el plato fuerte de la plataforma, ya que se espera que integre el podio de lo más visto en poco tiempo.
De qué trata "Black Rabbit"
"Black Rabbit" narra la historia de un restaurador de Nueva York cuya vida se ve alterada cuando su hermano, con problemas y deudas, regresa a la ciudad. Esto hace que su mundo, tranquilo hasta el momento, se ponga patas para arriba.
La llegada del familiar lo involucra sin querer en el mundo del crimen y los prestamistas peligrosos, poniendo en riesgo tanto su negocio como la integridad de su familia. La trama atrapante de esta serie la hace perfecta para verla de un tirón en cualquier momento de la semana.
Reparto de "Black Rabbit"
- Jude Law como Jake Friedken
- Jason Bateman como Vince Friedken
- Cleopatra Coleman como Estelle
- Sope Dirisú como Wes
- Amaka Okafor como Roxie
- Troy Kotsur como Joe Mancuso
Tráiler de "Black Rabbit"
