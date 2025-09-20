Lo nuevo de Netflix: la película que está siendo un éxito por un motivo inesperado
Desde este año en la plataforma, este producción de suspenso tiene una duración que ronda los 110 minutos. Los detalles en la nota.
Netflix es una de las plataformas de streaming más seleccionadas en la actualidad, incluso por encima de HBO o Disney +, que ganan terreno hace un tiempo. Lo cierto es que esta elección se debe a varios factores que los espectadores tienen en cuenta, como la calidad de sus películas y series y los actores de primer nivel que la protagonizan.
Una de las producciones más vistas durante las últimas semanas fue "La noche siempre llega", película de suspenso que atrapa por completo a cada usuario. Con una duración que ronda los 110 minutos, este film llegó a la plataforma de streaming este año.
Pero el gran éxito en Netflix no solo se debe a la narrativa de esta producción, sino que también al elenco de gran trayectoria y calidad que lo compone. Con Vanessa Kirby y Jennifer Jason Leigh, como actores principales, esta película fue dirigida por Benjamín Caron.
De qué trata "La noche siempre llega"
Esta película sigue a Lynette (Vanessa Kirby), una mujer dispuesta a todo para evitar perder su hogar. Con la estabilidad de su vida y la de su hermano en riesgo, se ve envuelta en situaciones peligrosas mientras intenta reunir el dinero necesario.
A medida que lucha por mantenerse a flote, los secretos de su pasado comienzan a emerger, complicando aún más su situación y poniendo en peligro no solo su hogar, sino también su vida.
Reparto de "La noche siempre llega"
- Vanessa Kirby como Lynette
- Jennifer Jason Leigh como Doreen
- Zack Gottsagen como Kenny
- Stephan James como Cody
- Julia Fox como Gloria
- Eli Roth como Blake
- Randall Park como Scott
- Michael Kelly como Tommy
- Claude Deering como David Claremont
- Dana Millican como Rebecca
Tráiler de "La noche siempre llega"
